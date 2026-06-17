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Ronaldo sa stal najstarším hráčom v poli, ktorý nastúpil v základe
Bol to už jeho 229. štart v reprezentačnom A-tíme, nastrieľal v nich dosiaľ 143 gólov - v oboch prípadoch sú to svetové rekordy.
Autor TASR
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Houston 17. júna (TASR) - Cristiano Ronaldo sa postaral o ďalší historický rekord. Hviezdny útočník viedol portugalskú reprezentáciu ako kapitán v stredajšom dueli proti Konžskej demokratickej republike a vo veku 41 rokov a 132 dní sa stal najstarším hráčom v poli, ktorý nastúpil v základnej zostave v zápase futbalových MS.
Päťnásobný držiteľ Zlatej lopty pre najlepšieho futbalistu sveta hral proti DR Kongo na hrote útoku. Bol to už jeho 229. štart v reprezentačnom A-tíme, nastrieľal v nich dosiaľ 143 gólov - v oboch prípadoch sú to svetové rekordy.
Kanonier Al-Nassr FC sa zároveň stal po Argentínčanovi Lionelovi Messim iba druhým hráčom v histórii, ktorý sa predstavil na šiestom svetovom šampionáte. Celkovo nastúpil už na svoj 23. zápas na MS. Od jeho debutu v Nemecku 2026 uplynulo už dvadsať rokov. Ronaldo sa môže stať prvým futbalistom, ktorý dokáže skórovať na šiestich svetových šampionátoch.
Messi, ktorý takisto odohral premiérový duel na „mundiale“ pred 20 rokmi, má na konte už 27 stretnutí na MS. Hetrikom do siete Alžírska pri víťazstve Argentíny 3:0 vyrovnal rekordný strelecký zápis nemeckého útočníka Miroslava Kloseho, obaja vsietili na MS 16 gólov.
Mexický brankársky veterán Guillermo Ochoa je takisto už na svojich šiestych MS. Otváracie stretnutie šampionátu v Mexico City proti JAR (2:0) však sledoval len z lavičky náhradníkov. Na MS 2006 a 2010 bol taktiež v kádri Mexika, ale nedostal vtedy šancu v zápase. Informácie priniesla agentúra DPA.
Päťnásobný držiteľ Zlatej lopty pre najlepšieho futbalistu sveta hral proti DR Kongo na hrote útoku. Bol to už jeho 229. štart v reprezentačnom A-tíme, nastrieľal v nich dosiaľ 143 gólov - v oboch prípadoch sú to svetové rekordy.
Kanonier Al-Nassr FC sa zároveň stal po Argentínčanovi Lionelovi Messim iba druhým hráčom v histórii, ktorý sa predstavil na šiestom svetovom šampionáte. Celkovo nastúpil už na svoj 23. zápas na MS. Od jeho debutu v Nemecku 2026 uplynulo už dvadsať rokov. Ronaldo sa môže stať prvým futbalistom, ktorý dokáže skórovať na šiestich svetových šampionátoch.
Messi, ktorý takisto odohral premiérový duel na „mundiale“ pred 20 rokmi, má na konte už 27 stretnutí na MS. Hetrikom do siete Alžírska pri víťazstve Argentíny 3:0 vyrovnal rekordný strelecký zápis nemeckého útočníka Miroslava Kloseho, obaja vsietili na MS 16 gólov.
Mexický brankársky veterán Guillermo Ochoa je takisto už na svojich šiestych MS. Otváracie stretnutie šampionátu v Mexico City proti JAR (2:0) však sledoval len z lavičky náhradníkov. Na MS 2006 a 2010 bol taktiež v kádri Mexika, ale nedostal vtedy šancu v zápase. Informácie priniesla agentúra DPA.