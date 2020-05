Ceny ropy vzrástli, cena Brentu sa posunula nad 35,50 USD/barel

Londýn 25. mája (TASR) - Ceny ropy sa v pondelok zvýšili, keď trhy do veľkej miery podporili informácie o výraznom poklese ťažobných vrtov v USA. Rozsah rastu však limitovali pokračujúce obavy o zotavovanie dopytu po rope, najmä v dôsledku nových konfliktov medzi USA a Čínou.



Počet aktívnych ropných vrtov v USA, ktorý signalizuje budúci rozsah produkcie, klesol podľa údajov spoločnosti Baker Hughes za týždeň do 22. mája o 21 na 318. To predstavuje historické minimum.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla do 19.30 h SELČ 35,53 USD (32,57 eura) za barel (159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o 40 centov.



Cena americkej ľahkej ropy WTI zaznamenala 33,72 USD za barel. V porovnaní s piatkovou uzávierkou (22. 5.) to predstavuje rast o 47 centov.



(1 EUR = 1,0910 USD)