ROVENSKÁ: Pacienti sa snažia vyhladovať nádor a potom im chýbajú sily

Bratislava 31. augusta (Teraz.sk) – Jeden z najčastejších mýtov rozšírených medzi onkologickými pacientami je ten, že je možnénádor obmedzením stravy. Pacienti, ktorí mu uveria, vyhladujú samých seba a potom im pred operáciou a následnou liečbou chýbajú sily. V TASR TV to povedala MUDr. Eva Rovenská, PhD, z Národného onkologického ústavu.Bez konzultácie s odborníkom neodporúča pacientom žiadne radikálne diéty, obmedzenie cukru, či prekysľovanie organizmu.upozorňuje.Snaha nájsť niekde na interneterady ako zvládnuť onkologické ochorenie, je podľa nej prirodzeným ochranným mechanizmom človeka, ktorý zistil, že je vážne chorý.konštatuje Rovenská.Moderné medicínske metódy však podľa nej dávajú reálnu možnosť úspešne liečiť aj pacientov, ktorých šance by pred rokmi neboli veľké.povedala.Stretáva sa však aj s opačným problémom, kedy je pacient na základe internetových diagnóz presvedčený, že má onkologické ochorenie, ale v skutočnosti to tak nie je.konštatuje Rovenská.Ak majú ľudia podozrenie, že sa s ich telom deje niečo neobvyklé, mali by sa podľa nej poradiť v prvom rade so svojim praktickým lekárom, alebo lekárnikom.konštatuje Rovenská.Neodmieta ani hľadanie informácií na internete, ale iba za predpokladu využívania serióznych zdrojov.konštatuje Rovenská.V prípade onkologických ochorení je podľa nej mimoriadne dôležitá prevencia, keďže možnosti ich úspešnej liečby sú tým lepšie, čím v skoršom štádiu sa podarí ochorenie diagnostikovať.uzatvára Rovenská.