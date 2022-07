ROVNO K POLÍCII: Opitý muž narazil do dverí policajného oddelenia

Medzilaborce 5. júla (TASR) – Obvineniu z troch prečinov čelí 63-ročný muž, ktorý v pondelok (4. 7.) ako vodič narazil autom do dverí policajného oddelenia v Medzilaborciach. Pri dychovej skúške nafúkal viac ako dve promile. Informovalo o tom prešovské krajské policajné riaditeľstvo na sociálnej sieti.



Vozidlo, ktoré muž riadil, mu nepatrilo. Nastúpil do naštartovaného auta, ktoré ponechal bez dozoru jeho 36-ročný majiteľ. Následne ním narazil do vstupných dverí vestibulu medzilaborského policajného obvodného oddelenia. Hodnota alkoholu pri dychovej skúške dosiahla 2,4 promile.



"Vyšetrovateľ vzniesol voči 63-ročnému mužovi obvinenie z prečinu neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla spáchaného v súbehu s prečinom poškodzovania cudzej veci a prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky," uviedla polícia.