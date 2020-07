Rožňava bude v tomto roku hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom

Rožňava 17. júla (TASR) – Rožňava bude tento rok hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom, ktorý ráta s celkovými príjmami a výdavkami vo výške viac ako 22,5 milióna eur. Pre koronakrízu a ďalšie okolnosti ho mestskí poslanci schválili až na svojom poslednom zasadnutí začiatkom júla.



Súčasťou zostavenia rozpočtu je i preklenovací úver vo výške milión eur na úhradu bežných výdavkov mesta. Samospráva z neho však zatiaľ bude čerpať len polovicu sumy, o ďalších 500 000 eur musia eventuálne rozhodnúť poslanci.



„Tento úver potrebujeme, pretože sme mali výpadky v podielových daniach. Chýbajú nám financie v hotovosti na výplaty, na chod mesta, keďže všetky dane neboli doručované pre ochorenie COVID-19,“ vysvetlil v rozprave k návrhu rozpočtu primátor Michal Domik.



Ako dodal, mesto by nemalo mať budúci rok problém tento úver splácať. Navyše, v prípade potreby by si podľa neho vedelo vziať ešte ďalšiu pôžičku v objeme do zhruba päť miliónov eur bez toho, aby prekročilo zákonom povolené úverové zaťaženie 60 percent bežných príjmov minulého roka.



„Čo nechcem strašiť, že naozaj chceme vybrať, ale určite by to nebol problém a neohrozilo by to mesto ako také, keďže jeho úverové zaťaženie patrí medzi najlepšie na Slovensku,“ podotkol primátor.



Výhrady k rozpočtu mal okrem iných poslanec Ondrej Bolaček, podľa ktorého nás čaká asi najväčšia recesia od druhej svetovej vojny, ale rozpočet mesta vyzerá, akoby sa nič nedialo.



„Všetky investičné akcie sú plánované, ako boli predtým, žiadne konsolidovanie zo strany vedenia mesta. Čiže občania platia viacej, zamestnanci mesta dostávajú menej, ale mesto ako také sa tvári, že sa nič nedeje, hoci podielové dane zo strany štátu sú v oveľa nižšej sume,“ podotkol Bolaček.



Podľa hlavnej kontrolórky mesta Kataríny Balážovej je rozpočet zostavený v súlade s príslušnými právnymi predpismi, samospráva však pri jeho schválení poruší zákon v časti poskytnutia dotácií.



„Upozorňujem na to vo svojom stanovisku, keďže rozpočet nevieme zostaviť bez úveru, zvyšujeme dlhovú službu mesta, tým pádom by sme nemali poskytnúť dotácie,“ konštatovala kontrolórka s tým, že túto pripomienku predniesla aj na zasadnutí finančnej komisie.