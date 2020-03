Rozsudok nad Fillonom v kauze Penelopegate oznámia 29. júna

Paríž 11. marca (TASR) - Rozsudok nad francúzskym expremiérom Francoisom Fillonom v kauze sprenevery verejných financií vynesie súd v Paríži 29. júna. Informoval o tom v stredu spravodajský portál LCI.



Kým prokuratúra v utorok súd v Paríži požiadala, aby Fillona odsúdil na päť rokov väzenia, z toho na dva nepodmienečne, jeho obhajca v stredu žiadal jeho oslobodenie. Podobný verdikt obhajoba žiadala aj pre Fillonovu manželku Penelope a spoluobžalovaného Marca Joulauda.



Fillon bol obvinený, že svojej manželke Penelope v priebehu 15 rokov za jej fiktívnu prácu vyplatil 613.000 eur z verejných zdrojov. Táto kauza sa dostala na verejnosť v roku 2017 počas kampane pred prezidentskými voľbami a viedla k tomu, že Fillon sa kandidatúry vzdal. Jeho odstúpenie z boja o Elyzejský palác uľahčilo pozíciu neskoršiemu víťazovi volieb, súčasnému prezidentovi Emmanuelovi Macronovi.



Proces s Fillonom, jeho manželkou Penelope a jeho spolupracovníkom Marcom Joulaudom sa začal pred dvoma týždňami. Okrem trestu pre Fillona prokuratúra navrhla, aby súd jeho manželku Penelope odsúdil na tri roky väzenia podmienečne. Prokuratúra tiež odporúča udeliť manželom pokutu vo výške 375.000 eur. Konečný verdikt by mal byť známy o niekoľko mesiacov.



Joulaud, ktorý bol Fillonovým náhradníkom v parlamente, keď získal funkciu vo vláde, pokračoval vo vyplácaní mzdy jeho manželke. Joulaudovi prokuratúra navrhuje udeliť dvojročný trest väzenia podmienečne a pokutu 20.000 eur.



Fillonovcom a Joulaudovi pritom hrozili tresty do desať rokov väzenia.



Fillonovci popierajú obvinenie, že sa obohacovali z verejných zdrojov, a trvajú na tom, že Penelope pre svojho manžela ako jeho asistentka vykonávala reálnu prácu v jeho volebnom obvode v departemente Sarthe.



Prípad známy ako Penelopegate upriamil pozornosť médií na nekontrolovaný protekcionizmus vo francúzskej politike, čo sa v rokoch 2018-19 stalo aj jednou z príčin protivládnych protestov tzv. žltých viest.



Macron po nástupe do prezidentského úradu prijal nariadenie zakazujúce zákonodarcom a ministrom zamestnávať svojich rodinných príslušníkov ako asistentov.