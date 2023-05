Rozvodnené potoky zaplavili obydlia v Maďarsku, povodne aj v Taliansku

Budapešť 18. mája (TASR) - Silné dažde spôsobili materiálne škody v Novohradskej stolici na severe Maďarska, kde tri rozvodnené potoky zaplavili vo štvrtok takmer 400 nehnuteľností. Viaceré rodinné domy pritom zostali neobývateľné. S odvolaním sa na status Riaditeľstva úradu civilnej ochrany (OKF) na Facebooku o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Rozvodnené potoky Virág, Bujáki a Rimóc-Sipek zasiahli šesť obcí. Zasahovali požiarnici štyroch okolitých miest a 12 dobrovoľných hasičských zborov.



Obyvateľom zaplavených domov zariadili dočasné ubytovanie príbuzní a miestne úrady. Záplavy spôsobili problémy zhruba 800 ľuďom, nikto z nich však neutrpel zranenia.



Povodne sú aj v Taliansku, hlásia najmenej deväť obetí



Záchranári v Taliansku sa vo štvrtok snažili dostať do miest a dedín na severe krajiny, ktoré sú po silných dažďoch, záplavách a zosuvoch pôdy odrezané od okolitého sveta. Bez elektriny je stále asi 27.000 ľudí. Z niektorých oblastí hlásia problémy s pripojením k mobilným sieťam, informovala agentúra AP.



Dažde, ktoré spôsobili vyliatie dvoch desiatok riek a ich prítokov z korýt, si vyžiadali najmenej deväť obetí na životoch. Niekoľko osôb je stále nezvestných, uviedol predseda samosprávy najviac postihnutého regiónu Emilia-Romagna Stefano Bonaccini.



Niektorí z viac ako 10.000 evakuovaných ľudí sa už mohli vrátiť do svojich domovov, aj keď úrady v meste Ravenna vydali vo štvrtok skoro ráno okamžitý príkaz na evakuáciu ďalších troch dedín ohrozených povodňami.



Podľa primátora Ravenny Micheleho De Pascale by navrátilci do približne pol tucta obcí mali byť naďalej "maximálne ostražití". Objasnil, že riziko predstavujú trhliny v riečnych hrádzach, ktoré sa však podľa jeho slov dôsledne monitorujú. Vo štvrtok spadlo na severe Taliansko menej zrážok. V piatok sa očakáva len slabý dážď. Úrady však uviedli, že výstraha vysokého stupňa pre rieky zostáva v platnosti.



Tento donedávna suchom sužovaný región postihli silné dažde už začiatkom mája, ktoré spôsobili škody za približne miliardu eur. Bonaccini však vo štvrtok uviedol, že teraz dosahujú niekoľko miliárd eur.



Talianske poľnohospodárske združenie Coldiretti uviedlo, že zaplavených bolo viac ako 5000 fariem so skleníkmi, sadenicami plodín a stromov a stajňami, ale aj tisíce hektárov viníc, ovocných sadov, zeleninárskych fariem a lánov polí s obilninami. Škody sú podľa združenia "nevyčísliteľné", pretože vzhľadom na trvalé poškodenie koreňov bahnom môže byť ovplyvnená nielen súčasná, ale aj budúca úroda.



Bonaccini vyzval ústrednú vládu, aby vyhlásila stav núdze. Podľa AP je pravdepodobné, že to kabinet urobí na budúci týždeň po návrate premiérky Giorgie Meloniovej zo summitu skupiny G7, ktorý sa od piatku koná v Japonsku.



Taliansko momentálne nie je jediným štátom v oblasti Jadranského mora, ktorý sa musí vyrovnávať s dôsledkami prívalových dažďov, keďže podobné výčiny počasia sužujú aj časti Slovinska a Chorvátska.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)