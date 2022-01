Príručka pomôže pri domácej rehabilitácii po prekonaní koronavírusu

Bratislava 21. januára (TASR) - Príručka regionálneho úradu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre Európu pomôže pacientom po prekonaní ochorenia COVID-19. V domácom prostredí bez nutnosti odborného dozoru môžu precvičovať jednotlivé cvičenia a zlepšiť tak dýchanie, odbúranie stresu či nechuť do jedla. V stanovisku to uviedla hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová.



Ochorenie COVID-19 spôsobuje u časti pacientov dlhodobé zdravotné problémy. WHO regionálny úrad pre Európu preto vydal príručku s názvom Podpora samorehabilitácie po chorobe súvisiacej s COVID-19. "Odborníci v nej radia, ako zvládnuť zdravotné komplikácie po prekonaní ochorenia a návrate z nemocnice," priblížila Eliášová.



Lekár alebo zdravotnícky pracovník môže v príručke vyznačiť cvičenia, ktoré sú pre konkrétneho pacienta vhodné. Nájdu v nej informácie o zvládaní dýchavičnosti a dychovej nedostatočnosti, cvičenie po prepustení z nemocnice, riešenie problémov s hlasom, s jedením, pitím a prehĺtaním. Príručka tiež približuje riešenie problémov s pozornosťou, pamäťou a jasným myslením, zvládanie každodenných aktivít, riešenie problémov so stresom a zmenami nálad a spresňuje kedy kontaktovať zdravotníckeho pracovníka.



Príručka na stiahnutie je dostupná na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4991:podpora-samorehabilitacie-po-chorobe-suvisiacej-s-covid-19-priruka-who-europe&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153.