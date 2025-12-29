Rudné bane v tomto roku ukončili práce v podzemí bane v Nižnej Slanej

< sekcia Import
Autor TASR
Nižná Slaná 29. decembra (TASR) - Štátny podnik Rudné bane počas tohto roka ukončil práce v podzemí bane v Nižnej Slanej, ktorá už takmer štyri roky banskými vodami znečisťuje rieku Slaná. Posledné práce v podzemí bane boli realizované v decembri, pokračovať sa bude v monitorovaní lokality a príprave územia pre prípadné budúce riešenia. Pre TASR to uviedol zástupca riaditeľa Rudných baní Juraj Magda.
S prácami v podzemí bane v súvislosti so znečistením vodného toku sa začalo v lete 2024. Po prvotných úkonoch, ktoré realizovali banskí záchranári z Hlavnej banskej záchrannej stanice, začali s prácami i Rudné bane. Zamerané boli najmä na zníženie výtoku banských vôd do rieky Slaná.
Akútne záchranné práce v podzemí bane realizované v uplynulých dvoch rokoch boli v tomto roku ukončené, zrealizovali sa i následné zabezpečovacie a stabilizačné práce. „V ložiskovej časti Kobeliarovo boli v decembri vykonané hlavné zabezpečovacie práce na previsnutom strope, ktoré odstránili akútne riziko závalu a umožnili bezpečný pohyb osôb i pokračovanie odvetrania banského diela,“ priblížil Magda.
Podľa Rudný baní práce v podzemí prispeli k stabilizácii banských diel Jozef, Manó, Marta a Gabriela. Výsledkom má byť pokles okamžitého výtoku silne mineralizovaných vôd zo šachty Marta do rieky Slaná z pôvodných hodnôt v rozmedzí 3,3 až 4,75 litra za sekundu (l/s) na približne jeden až dva l/s. Práce mali viesť aj k postupnému poklesu koncentrácií železa a mangánu vo vytekajúcich vodách a zlepšeniu bezpečnosti a technického stavu podzemia. Náklady na realizáciu opatrení presiahli sumu 760.000 eur.
„Úloha Rudných baní sa nekončí úplne, aj keď hlavná časť banských zabezpečovacích prác je ukončená. Aktuálne a nadväzujúce opatrenia zahŕňajú pokračujúci monitoring kvality a množstva vytekajúcich banských vôd a prípravu územia a projektových podkladov pre prípadné budúce riešenie,“ doplnil zástupca riaditeľa podniku.
Rieka Slaná je v dôsledku vytekania banských vôd zo železorudnej bane v areáli bývalého banského podniku Siderit v obci Nižná Slaná znečisťovaná od februára 2022. Výsledky prvotných rozborov vody preukázali prekročenú hodnotu železa, mangánu, síranov či výskyt arzénu. Ešte pred letom 2022 zrealizovali v bani práce s cieľom prispieť k zníženiu vytekania silne mineralizovaných vôd do rieky. Na riešenie znečistenia Slanej vyčlenila vláda začiatkom júna 2024 sumu 1,5 milióna eur, ďalšie práce v podzemí sa tak začali vlani v lete. Pre okresy Rožňava, Revúca a Rimavská Sobota, cez ktoré Slaná preteká, platí vládou vyhlásená mimoriadna situácia.
Prípadom znečistenia rieky Slaná sa v uplynulých rokoch zaoberala aj enviropolícia. Vyšetrovateľ koncom apríla trestné stíhanie zastavil s tým, že výtok silne mineralizovaných vôd z banského diela do vodného toku je výsledkom nepredvídateľnej udalosti a systémového zlyhania. Vzniknuté škody na životnom prostredí v rámci policajného vyšetrovania vyčíslili na viac ako 357 miliónov eur.
