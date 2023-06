Ruskí kozmonauti nainštalovali na ISS komunikačné zariadenie

Moskva 23. júna (TASR) - Dvaja ruskí kozmonauti, Sergej Prokopiev a Dmitrij Petelin, vo štvrtok uskutočnili šesťhodinový výstup z Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS) do otvoreného kozmu, aby nainštalovali vybavenie a vyzdvihli experimenty.



TASR správu prevzala z tlačovej agentúry DPA.



Prokopiev a Petelin vyzdvihli niekoľko experimentálnych balíkov z ruských modulov Zvezda a Poisk, pričom nainštalovali komunikačné zariadenie mimo vesmírnej základne, ako bolo vidieť v priamom prenose ruskej vesmírnej agentúry Roskosmos.



Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) uviedol, že kozmonauti ukončili výstup do otvoreného vesmíru o 20.48 h GMT (22.48 h SELČ) - po šiestich hodinách a 24 minútach. Bolo to siedmykrát, čo Prokopiev pracoval na exteriéri ISS, zatiaľ čo pre Petelina to bol piaty výstup do otvoreného vesmíru.



Dvojica kozmonautov dorazila na ISS spolu s americkým astronautom NASA Franciscom Rubiom v ruskej kapsule Sojuz vlani v septembri. Na Zem sa majú vrátiť tento rok; poškodenie kapsule spôsobilo neplánované predĺženie ich misie.



Pred dvoma týždňami dvojica amerických astronautov počas výstupu do otvoreného kozmu nainštalovala na ISS nové solárne panely.



Astronauti NASA Stephen Bowen a Warren Hoburg strávili mimo stanice celkovo šesť hodín a tri minúty. Pracovali na inštalácii solárnych panelov s rozmermi približne 18 krát 6 metrov, ktoré by mali zlepšiť zásobovanie orbitálnej základne energiou, keďže pôvodné fotovoltaické články postupom času zdegradovali.



Od roku 1998, keď bol na obežnú dráhu vynesený prvý modul tejto orbitálnej základne, sa uskutočnilo už vyše 260 takýchto výstupov zameraných na výstavbu a údržbu stanice.