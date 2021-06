Rusko plánuje vyslať v roku 2030 k Jupiteru loď s jadrovým pohonom

Moskva 3. júna (TASR) - Ruská vesmírna agentúra Roskosmos oznámila, že v roku 2030 plánuje vyslať k Jupiteru bezposádkový vesmírny "remorkér" s jadrovým pohonom. Informoval o tom vedecký portál Futurism.com.



Podľa ruskej tlačovej agentúry TASS bude táto misia s označením "Zeus" trvať približne 50 mesiacov. Roskosmos spoločne s Ruskou akadémiou vied momentálne robí výpočty týkajúce sa balistiky letu a užitočného zaťaženia modulu.



Ako uvádza portál Fururism, ide o ďalšiu z ambicióznych misií Roskosmosu naplánovaných na najbližšie desaťročie. Moskva totiž v súčasnosti buduje svoju vlastnú orbitálnu stanicu a do konca roka plánuje pristáť s vlastnou sondou na južnom póle Mesiaca.



Podľa Roskosmosu vesmírny remorkér najskôr zamieri k Mesiacu, kde sa od neho oddelí kozmická sonda. Remorkér s jadrovým pohonom bude následne pokračovať k Venuši, kde sa od neho odpojí ďalšia sonda. Počas preletu okolo Venuše remorkér využije gravitačné pole tejto planéty a vykoná manéver, ktorý mu umožní pokračovať v lete až k Jupiteru.



Ako pripomína Futurism, kozmická loď s jadrovým pohonom by mohla výrazne skrátiť lety k vzdialenejším vesmírnym objektom. V súčasnosti kozmické lode využívajú na svoj pohon chemické látky, slnečnú energiu alebo gravitáciu.



S existujúcimi technológiami by spiatočná cesta na Mars mohla trvať aj viac ako tri roky. Podľa amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) by kozmická loď s jadrovým pohonom mohla tento čas skrátiť na dva roky.



Rusko však nie je jedinou krajinou, ktorá v rámci vesmírneho výskumu počíta s využívaním jadrovej energie. NASA napríklad rozvíja plány na vybudovanie jadrovej elektrárne na povrchu Mesiaca.