Ruský novinár Muratov predáva Nobelovu medailu, zisk venuje Ukrajine

Dallas 3. júna (TASR) - Šéfredaktor nezávislých novín Novaja gazeta Dmitrij Muratov poskytol do dražby medailu, ktorá prislúcha k jeho Nobelovej cene za mier za rok 2021. Výťažok z predaja poputuje na pomoc ukrajinským utečencom, informovala vo štvrtok stanica Slobodná Európa (RFE/RL).



Aktuálna ponuka za medailu, ktorá sa bude dražiť 20. júna, je 512.000 dolárov, uvádza na svojej webovej stránke americká aukčná spoločnosť Heritage Auctions so sídlom v Texase.



Nobelovu cenu Muratov získal "za úsilie o ochranu slobody prejavu, ktorá je predpokladom demokracie a trvalého mieru".



Muratov oznámil, že peniaze získané z dražby medaily sa použijú na pomoc ukrajinským utečencom, ktorí museli po 24. februári opustiť svoju vlasť v dôsledku ruskej invázie a pokračujúcich bojov.



Celý rozsah ukrajinskej utečeneckej krízy je ťažké vyčísliť, avšak omnoho presahuje akúkoľvek inú utečeneckú krízu v Európe od konca druhej svetovej vojny - podľa odhadov Organizácie Spojených národov (OSN) opustilo krajinu už 6,6 milióna ľudí.



Od začiatku marca sa Novaja gazeta vyhýbala informovaniu o dianí na Ukrajine z dôvodu oficiálnej ruskej cenzúry a hrozby trestného stíhania novinárov, ktorí nedodržiavajú "vládnu líniu". Koncom toho istého mesiaca ukončila svoju činnosť úplne.



Novaja gazeta vznikla v roku 1993, a jej spoluzakladateľom bol i bývalý sovietsky líder Michail Gorbačov.



Tlačené vydanie novín sa začiatkom mája vrátilo na pulty stánkov, tentoraz však v Lotyšsku a pod názvom Novaja gazeta Europe. Pripravujú ich redaktori týchto novín, ktorí utiekli do zahraničia. Periodikum je podľa redakcie dostupné aj v Estónsku.