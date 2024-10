Rutte: Nemôžem tvrdiť, že podporujem ukrajinský víťazný plán ako celok

Brusel 16. októbra (TASR) - Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Mark Rutte v stredu vyhlásil, že tzv. víťazný plán, ktorý predstavil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, je dobrým signálom. V súčasnej situácii ho však ako celok nemôže podporiť. TASR informuje na základe správ agentúr Reuters a AFP.



"To, že takýto plán navrhli, je silným signálom od Zelenského a jeho tímu. To však neznamená, že tu môžem povedať, že podporujem celý plán, to by bolo trochu náročné, pretože je tu veľa otázok, ktorým musíme lepšie porozumieť," uviedol holandský expremiér, ktorý začiatkom októbra na poste šéfa NATO vystriedal Nóra Jensa Stoltenberga.



"Plán má množstvo aspektov a mnoho politických a vojenských otázok, ktoré musíme s Ukrajincami rozobrať, aby sme pochopili, čo sa za nimi je a zistili, čo môžeme urobiť a čo nie," vyhlásil Rutte. "Medzitým budeme pokračovať v masívnej vojenskej pomoci smerujúcej na Ukrajinu. Rusko musí pochopiť, že v tom budeme pokračovať, kým budú oni pokračovať vo svojom vojnovom úsilí," dodal šéf NATO.



Skôr v stredu Rutte vyhlásil, že o víťaznom pláne diskutuje so spojencami. Zároveň zopakoval svoj postoj a vyhlásil, že členstvo Ukrajiny v NATO, ktoré je kľúčovým bodom víťazného plánu, je nezvratným procesom.



Zelenskyj svoj víťazný plán predstavil v stredu. Jeho cieľom je posilniť pozíciu Ukrajiny dostatočne na to, aby sa skončila vojna s Ruskom. Ak sa podľa neho plán uskutoční teraz, koniec vojny bude možné dosiahnuť najneskôr v budúcom roku.



Plán má podľa Zelenského päť bodov a tri tajné dodatočné body. Okrem bezodkladnej pozvánky do NATO k nim patrí posilnenie ukrajinských vojenských a obranných kapacít. Plán tiež počíta s pokračovaním ukrajinskej vojenskej operácie v ruskej Kurskej oblasti a Kyjev navrhuje aj nasadenie "komplexného balíka nejadrových strategických odstrašujúcich prostriedkov" na Ukrajine.