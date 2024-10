Rutte: Štáty NATO poskytli Ukrajine v prvom polroku 20,9 miliardy eur

Brusel 16. októbra (TASR) — Členské krajiny Severoatlantickej aliancie (NATO) poskytli Ukrajine čeliacej agresii ruských síl v prvej polovici roku 2024 vojenskú podporu v hodnote 20,9 miliardy eur. Na tlačovej konferencii pred dvojdňovým stretnutím ministrov obrany Aliancie v Bruseli, ktoré sa začne vo štvrtok, to oznámil generálny tajomník NATO Mark Rutte. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Spojenci sú podľa Rutteho na dobrej ceste splniť si aj záväzky, ktoré dali na zvyšok tohto roka. Na júlovom summite NATO vo Washingtone sa dohodli, že tak ako vlani aj tento rok poskytnú Ukrajine vojenskú pomoc v celkovej výške najmenej 40 miliárd eur.



Výška príspevkov jednotlivých členských štátov je však tajná, pripomína DPA. Podľa zdrojov z prostredia Aliancie najviac finančných prostriedkov (v absolútnych číslach) opäť poskytli USA a Nemecko. USA sa zaviazali podporiť Kyjev v prvom polroku 2024 sumou približne 7,7 miliardy eur, v prípade Nemecka to bolo 3,5 miliardy eur.



Najmä severoeurópske a východoeurópske štáty NATO však opakovane poukazujú na to, že takúto pomoc treba vnímať vo vzťahu k výkonnosti ekonomiky. Švédsky premiér Ulf Kristersson preto v stredu upozornil, že skupina ôsmich severských a pobaltských krajín v tomto ukazovateli prevyšuje záväzky Nemecka.



Na druhej strane na vojenskú podporu Ukrajiny zatiaľ z hľadiska výkonnosti svojej ekonomiky v prvom polroku 2024 najmenej vynaložili štáty ako Francúzsko, Taliansko a Španielsko.