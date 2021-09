Baklažán znižuje riziko srdcových chorôb

Bratislava 2. septembra (TASR) - Baklažán vďaka svojmu obsahu vlákniny, flavonoidov a iných antioxidantov pomáha pri úprave hladiny cholesterolu, čím prispieva k ochrane pred srdcovo-cievnymi ochoreniami. Má tiež priaznivý vplyv na hladinu cukru v krvi. Na sociálnej sieti to pripomenul Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava hlavné mesto.



Baklažán pochádza z juhovýchodných oblastí Ázie. Je to nízkokalorická potravina, ktorá je z veľkej časti tvorená len vodou. "Z minerálov je baklažán bohatý na draslík, ktorý je zodpovedný za prenos nervových impulzov. Obsahuje napríklad i vápnik, horčík a meď, ďalej kyselinu listovú, ktorá je základom delenia a rastu buniek. V baklažáne sa ďalej nachádzajú napríklad aj nevyhnutný vitamín C a vitamín K, ktorý je nevyhnutný na zrážanie krvi," spresnil RÚVZ.



Potravina je tiež zdrojom vlákniny a umožňuje strave prechádzať ľahšie cez tráviaci trakt. Je výborným zdrojom flavonoidov. "Flavonoidy majú antioxidačné účinky a sú dôležité na zníženie krvného tlaku, čím pomáhajú pri ochrane pred rizikom vzniku srdcovo-cievnych chorôb," spresnil RÚVZ. Baklažán obsahuje nasunín, ktorý chráni membrány buniek mozgu pred poškodením voľnými radikálmi a tým pomáha zlepšovať kognitívne funkcie mozgu, ako sú pozornosť a pamäť.



Vláknina v baklažáne môže napomáhať znížiť hladinu cukru v krvi spomalením rýchlosti trávenia a vstrebávania cukru v tele. "Na konzumáciu sú baklažány vhodné vtedy, keď sú pevné s hladkou lesklou šupkou. Nesmú byť však priveľmi tvrdé a po zatlačení by sa v pokožke mala objaviť mierna preliačina. Treba si dať obzvlášť pozor na nezrelé plody, ktoré po prerezaní v strede ešte majú zelenú dužinu," zdôraznil RÚVZ.



Potravina je citlivá na zmeny teploty a preto by mala byť skladovaná v chladničke len niekoľko dní.