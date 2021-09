Burčiak má vysoký obsah cukru, obsahuje však aj veľa prospešných látok

Bratislava 19. septembra (TASR) - Kvalitný burčiak má napriek svojmu vysokému obsahu cukru aj množstvo zdraviu prospešných látok. Nie je však vhodný pre diabetikov. Na sociálnej sieti to pripomenul Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava hlavné mesto.



Burčiak je kvasiaci hroznový mušt, akýsi medziprodukt, ktorý vzniká pri výrobe vína, s obsahom alkoholu do šiestich percent. Burčiak má mať podľa RÚVZ jasnú zlatú farbu alebo jemne zelený nádych, pričom farba by nemala byť príliš tmavá. Chutiť by mal sladkokyslo. "Väčšie množstvo burčiaku môže vďaka obsahu kvasiniek spôsobiť búrku v našich črevách, preto by denná dávka nemala byť vyššia ako tri decilitre," upozornil RÚVZ.



Burčiak obsahuje vitamíny, minerály či stopové prvky, z ktorých niektoré pochádzajú z hrozna a iné z kvasiniek. "Obsahuje veľa vitamínov, hlavne vitamíny skupiny B, stopové prvky, minerály a ovocné cukry, železo či zinok. Má priaznivé účinky na trávenie, nervovú sústavu a na pleť, tiamín zlepšuje činnosť srdca a kyselina pantotenová má pozitívny vplyv na tráviace ústrojenstvo a sliznicu," vysvetlil RÚVZ.



Kvalitný burčiak by mal mať mliečno- až svetložltú farbu. Ak je tekutina mierne zakalená, je to v poriadku, pretože to robia len kvasinky, ktoré obsahuje burčiak. Ak je burčiak príliš tmavý, môže to znamenať, že nebol vyrobený z hrozna, ale napríklad z jablkového či hruškového muštu. Alebo už burčiak zoxidoval. "Ak je burčiak hustý, je to v poriadku. Ak by sa vám zdal, že je riedky, môže byť riedený vodou," spresnil RÚVZ.



Správny burčiak by mal mať usadeninu na pohári, ale príliš veľa usadenín na dne fľaše hovorí o tom, že nebol asi odkalený. "Ak nájdete v pohári nečistoty, sú to pravdepodobne iba pozostatky kvasiniek alebo to môžu byť kúsky jabĺk," dodal RÚVZ.