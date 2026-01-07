Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
RÚVZ: Chorobnosť na ARO v Bratislavskom kraji klesla

Ilustračná snímka. Foto: TASR/DPA

Úrad v prvom týždni tohto roka zaevidoval 273 ochorení na ARO. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v okrese Senec, najnižšia v okrese Bratislava III.

Autor TASR
Bratislava 7. januára (TASR) - V prvom kalendárnom týždni v Bratislavskom kraji evidovali pokles chorobnosti na akútne respiračné ochorenia (ARO), a to o 33 percent. Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia (CHPO) sa oproti predošlému týždňu zvýšila o 24,6 percenta. Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava o tom informoval na sociálnej sieti.

Úrad v prvom týždni tohto roka zaevidoval 273 ochorení na ARO. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v okrese Senec, najnižšia v okrese Bratislava III. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine detí do piatich rokov.

RÚVZ zároveň evidoval 117 prípadov ochorenia na CHPO. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v okrese Senec, najnižšia v okrese Bratislava III. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine detí od šiestich do 14 rokov.
