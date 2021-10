RÚVZ: Jedlé gaštany majú toľko vitamínu C ako citrón

Bratislava 9. októbra (TASR) - Gaštany sú zdrojom vitamínov ako vitamín C a vitamíny skupiny B. Taktiež sú aj zdrojom minerálov ako draslík, meď, horčík a taktiež obsahujú vlákninu. Konzumácia gaštanov posilňuje imunitný systém. Na sociálnej sieti to uviedol Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava hlavné mesto.



Gaštany tiež prispievajú k podpore zdravého srdcovo-cievneho systému tým, že draslík a horčík nachádzajúce sa v gaštanoch, pomáhajú regulovať krvný tlak. "Konzumáciou gaštanov podporujeme zdravú funkciu mozgu, keďže gaštany sú bohaté na vitamíny skupiny B, ktoré sú priamo spojené so správnym neurologickým vývojom a funkciou. Okrem toho draslík pomáha zvýšiť prietok krvi do mozgu a podporuje tak zdravie nervového systému," vysvetlil RÚVZ.



Vláknina obsiahnutá v gaštanoch pomáha v prevencii zápchy a plody tiež pomáhajú pri kontrole hladiny cukru v krvi. "Hoci gaštany obsahujú väčšie množstvo sacharidov, vláknina v nich obsiahnutá zaisťuje, že telo sacharidy vstrebáva pomaly a tým pomáha zabrániť prudkému nárastu hladiny cukru v krvi," spresnil RÚVZ.



Gaštany sú dobré aj pre zdravie kostí, keďže meď je dôležitá pri absorbovaní železa, ktoré je nevyhnutné pre rast a vývoj kostí a horčík je potrebný na podporu ich minerálnej hustoty. "Surové gaštany však obsahujú vysoký obsah trieslovín, čo môže u osôb na ne citlivých spôsobiť tráviace problémy alebo iné komplikácie, najmä u ľudí s ochorením pečene alebo obličiek. Preto je lepšie ich tepelne upraviť," upozornil RÚVZ. Gaštany je možné pridať do šalátov, plniek, polievok a dezertov.