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RÚVZ: Kúpaliská sú povinné umiestniť oznámenie o zákaze vstupu zvierat

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Ilustračnbá snímka. Foto: TASR- Henrich Mišovič

Táto povinnosť je obsiahnutá aj v prevádzkovom poriadku kúpaliska, ktorý každoročne schvaľuje hygienik v rámci povolenia prevádzky kúpaliska na kúpaciu sezónu.

Autor TASR
Bratislava 19. júla (TASR) - Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava hlavné mesto upozorňuje, že prevádzkovateľ prírodného kúpaliska s organizovanou rekreáciou a umelého kúpaliska je povinný vyznačiť a umiestniť počas kúpacej sezóny na viditeľnom mieste pred vstupom do areálu oznámenie o zákaze vstupu so zvieraťom. Úrad o tom informuje na sociálnej sieti.

Táto povinnosť je obsiahnutá aj v prevádzkovom poriadku kúpaliska, ktorý každoročne schvaľuje hygienik v rámci povolenia prevádzky kúpaliska na kúpaciu sezónu.

Pri prírodných kúpaliskách s organizovanou rekreáciou sa táto povinnosť vzťahuje len na časť, ktorá je oficiálne vyhradená na kúpanie - kúpacia zóna. V ostatných odľahlých častiach prírodného jazera s organizovanou rekreáciou, ako aj iných prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou, nie je pobyt zvierat legislatívne obmedzený - upravený. Pri umelých kúpaliskách platí zákaz vstupu zvierat bez výnimky.

Vstup zvieraťa do areálu prírodného kúpaliska s organizovanou rekreáciou - ktoré má prevádzkovateľa a umelého kúpaliska je upravený v zákone o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.
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