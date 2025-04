RÚVZ: Na Veľký piatok sa pripravujú ryby, vhodné k tomu sú zemiaky

Bratislava 18. apríla (TASR) - V súčasnosti sa na Veľký piatok zvyknú pripravovať hlavne jedlá z rýb, ktoré sú doplnené o zeleninovú alebo zemiakovú prílohu. Takéto menu je veľmi zdravé a má bohatú výživovú hodnotu. Za najvhodnejšie sú považované tzv. tučné ryby napríklad losos, pstruh, sardinky, tuniak alebo makrela, keďže sa v nich nachádza veľké množstvo omega-3 mastných kyselín a vitamínu D. Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava o tom informoval na svojom webe.



„Konzumácia rýb môže mať vplyv na zníženie rizika srdcovo-cievnych ochorení, vzniku autoimunitných ochorení a môžu dokonca zlepšiť kvalitu nášho spánku,“ uviedla Katarína Blažová z RÚVZ. Dodala, že ak sa ryba dochutí rozmarínom, organizmus môže získať éterické oleje - cineol a borneol, ktoré pôsobia blahodarne na nervovú sústavu a podporujú dobré trávenie.



RÚVZ priblížil, že zemiaky ako príloha k rybe sú veľmi dobrou voľbou, a to nielen chuťovo, ale aj ako mimoriadne bohatý zdroj minerálov a stopových prvkov. „Sú bohaté na výživné škroby, majú v sebe aj draslík, horčík, zinok, vápnik, fosfor, železo, sodík a meď. Prospešné sú aj vďaka kyseline fenolovej, ktorá pôsobí proti baktériám a vírusom. Nájdeme v nich aj vitamíny A, B1, B2 a B6 a dokonca štyrikrát viac vitamínu C než v jablkách,“ ozrejmila Blažová.



Zemiaky je vhodné podľa jej slov posypať čerstvo nasekanou mladou cibuľkou, ktorá obsahuje alicín - prírodné antibiotikum a antivirotikum, ktoré dokáže pomôcť napríklad pri plesňových ochoreniach. „Mladá cibuľka nám zlepší chuť do jedla, prospeje pri žalúdočných problémoch a pre vysoký obsah vlákniny zabezpečí správne fungovanie tráviaceho systému,“ podotkli z RÚVZ.



Šalát z rôznych druhov listovej zeleniny podľa RÚVZ zdravo dotvorí pôstny obed. Ako objasnili odborníci, sýta tmavozelená farba znamená prítomnosť vysokého množstva antioxidantov, ktoré pomáhajú bojovať proti poškodeniu organizmu voľnými radikálmi. „Listová zelenina obsahuje tiež mnoho ďalších dôležitých vitamínov a minerálov, upevní náš imunitný systém, odstráni únavu, podporí okysličenie buniek, posilní nervy a pre nízky obsah kalórií pomôže aj pri redukcii hmotnosti,“ vymenovala pozitíva Blažová.