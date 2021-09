Pri púpave možno zbierať a využiť koreň, listy aj kvety

Bratislava 4. septembra (TASR) - Púpavu na lúkach možno nájsť od apríla až do októbra. Na liečebné účely možno využiť koreň, listy aj kvety rastliny. Na sociálnej sieti to pripomenul Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava hlavné mesto.



O priaznivých účinkoch púpavy sa vedelo už v 10. storočí. Púpava podľa RÚVZ posilňuje funkcie pečene a žlčníka, pomáha pri zápaloch a kameňoch v obličkách a močovom mechúre, stimuluje látkovú výmenu, zlepšuje chuť do jedla či účinkuje pri žalúdočných a črevných ťažkostiach. Používa sa tiež pri cukrovke, pomáha pri artróze a je účinná aj pri kožných ochoreniach, ako akné či ekzém.



RÚVZ pripomenul, že za najúčinnejšiu časť je považovaný koreň, pretože pomáha pri tráviacich ťažkostiach, zápale pečene, problémoch so slezinou, žlčníkom, pri žlčníkových kameňoch, a pri anémii. "Vedecké štúdie dokonca popisujú účinok extraktu z koreňa púpavy na niektoré druhy rakovinových buniek, keď po podaní tohto extraktu došlo k ich zániku," priblížil RÚVZ.



V listoch sú bohato zastúpené vitamíny C, A, D, B a K, kyselina kremičitá a karotenoidy a množstvo minerálnych látok, ako draslík, sodík, hliník, meď, vápnik, kremík, síra a fosfor. "Pre vysoký obsah železa, pomáhajú pri liečbe anémie a pri únave. Prítomnosť zeaxantínu a luteínu zasa udržiava zrak v dobrej kondícii," spresnil RÚVZ. Z listov je možné pripraviť čaj či využiť ich priamo do šalátov a polievok.



Z kvetov púpav sa zas najčastejšie vyrába med, sirup alebo čaj. Kvety však nie sú vhodné na sušenie. "Nápomocné sú pri liečbe ochorení dýchacích ciest a podporujú vykašliavanie. Môžeme ho použiť nielen na liečbu, ale aj preventívne," skonštatoval RÚVZ.