Ružinov pozná ďalšie osobnosti, in memoriam ocení aj disidenta

Bratislava 15. decembra (TASR) – Bratislavský Ružinov pozná ďalšie svoje osobnosti. Medzi laureátov sa zaradili Ľuboš Bernáth, Pavol Lím, Ján Magál a Eduard Sýkora a in memoriam disident a lekár Silvester Krčméry. Rozhodli o tom v utorok poslanci na zasadnutí miestneho zastupiteľstva, keď schválili návrh na udelenie Verejného ocenenia za rok 2020.



"Silvester Krčméry je jednou z najvýznamnejších osobností protikomunistického disentu a podzemnej cirkvi a býva nazývaný aj slovenským Solženicynom," približuje mestská časť. Po zatknutí ŠtB v roku 1951 strávil Krčméry ešte pred konaním sa súdu dva roky na samotke, pretože odmietal podpisovať falošné protokoly. Priznanie viny aj neskoršiu milosť prezidenta odmietol. Bol odsúdený za vlastizradu na 14 rokov. Po prepustení z väzenia pôsobil 20 rokov v nemocnici v Podunajských Biskupiciach a až do svojej smrti žil v Ružinove, kde je aj pochovaný. Slovenské národné divadlo má vo svojom repertoári inscenáciu o osude tohto katolíckeho disidenta a lekára s názvom Nepolepšený svätec alebo Vy máte v rukách moc, my pravdu.



Ocenený Ľuboš Bernáth je hudobným skladateľom, muzikológom, dirigentom a pedagógom na Vysokej škole múzických umení a na Konzervatóriu v Bratislave. Jeho dielo tvorí v súčasnosti viac ako 250 opusov, veľké množstvo kantát, piesňové cykly či zborové kompozície. Je držiteľom viacerých ocenení, v roku 2013 získal napríklad Cenu Jána Levoslava Bellu.



Ocenenie získa aj Pavol Lím, zakladateľ najstaršieho environmentálneho filmového festivalu MFF Ekotopfilm, ktorý zorganizoval po prvý raz v roku 1973 ako 1. ročník Festivalu vedecko-technických filmov. V roku 2014 mu pri príležitosti 40. výročia Ekotopfilmu udelil prezident Francúzskej republiky Francois Hollande najvyššie štátne vyznamenanie Rád rytiera Čestnej légie.



Ocenenie bude udelené aj Jánovi Magálovi. Je považovaný za "duchovného otca" Agrokomplexu, ktorý bol založený v roku 1973 na podporu agropotravinárskeho rezortu. Je zakladateľom mykologickej spoločnosti na Slovensku či spoluautorom Príručky hubára. Významne pomáhal aj pri výstavbe Ružinovského domova seniorov na Sklenárovej ulici.



Laureátom sa stane aj Eduard Sýkora, ktorý žije v Ružinove od roku 1947. Pôsobil v podniku, ktorý robil dodávku hmôt na výstavbu sídlisk na Štrkovci, Pošni, Ostredkoch a Trávnikoch. V rámci práce bagrovali aj jazero Zlaté piesky, čím vznikla vodná plocha, ako ju poznáme v súčasnosti a zásobovali sa tým zároveň stavby sídlisk v celej Bratislave. Bol súčasťou výstavby všetkých moderných sídlisk v mestskej časti Ružinov.



Udelenie verejného ocenenia je podľa mestskej časti vyjadrením úcty a poďakovaním tým občanom, ktorí dlhodobo pracujú na rozvoji komunity, dosahujú výnimočné tvorivé výsledky, ktoré obohacujú ľudské poznanie alebo ktorí iným spôsobom prispeli k rozvoju mestskej časti.