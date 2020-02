Ružinov začína s prísnou kontrolou parkovania v zóne 500 bytov

Bratislava 1. februára (TASR) – Bratislavský Ružinov v spolupráci s mestskou políciou začína s prísnou kontrolou dodržiavania pravidiel v prvej zóne rezidentského parkovania – na najstaršom ružinovskom sídlisku 500 bytov na Nivách. Tým, ktorí nové pravidlá parkovania porušili, už polícia koncom týždňa osádzala tzv. papuče.



"Nevyhnutnou podmienkou úspechu parkovacej politiky je vymáhanie pravidiel. Nikto ich totiž nebude dodržiavať, ak ich polícia nebude kontrolovať - a parkovanie pre Ružinovčanov by sa bez toho vôbec nezlepšilo," píše starosta Ružinova Martin Chren na sociálnej sieti s tým, že od budúceho týždňa budú kontroly pravidelné.



Miestny úrad začal s informovaním obyvateľov o nových pravidlách parkovania aj prostredníctvom letákov ešte pred oficiálnym spustením pilotného projektu. Tie začali platiť 20. januára. Následne začal upozorňovať zle parkujúcich vodičov bez rezidentskej nálepky na svojom aute na to, že porušujú pravidlá. Najnovšie mestská polícia pristúpila k osádzaniu tzv. papúč.



Parkovanie je v zóne regulované počas pracovných dní, a to od pondelka od 13.00 h do piatka 11.00 h. Počas víkendov a sviatkov je parkovanie voľné. Krátkodobé pristavenie, napríklad pre naloženie a vyloženie detí, je v regulovanej zóne s prednostným parkovaním pre miestnych obyvateľov možné. Ak však treba zaparkovať na dlhšie, napríklad pri návštevách, v takýchto prípadoch môžu autá zaparkovať na parkovisku na Bazovej ulici, prípadne do troch hodín na Velehradskej ulici.



Parkovacia nálepka platí do roku 2021, keď má začať platiť celomestská parkovacia politika, alebo kým sa nezmenia okolnosti vydania, napríklad pri zmene trvalého pobytu či predaji auta. Bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke mestskej časti, kde úrad odpovedá aj na najčastejšie kladené otázky.