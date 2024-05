Bratislava 25. mája (TASR) - S búrkami treba na väčšine územia Slovenska počítať aj v nedeľu (26. 5.), a to vo všetkých krajoch okrem Košického. Výstrahy prvého stupňa platia od 10.00 do 20.00 h. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webe.



Varuje pred výskytom búrok v celom Bratislavskom, Trenčianskom, Nitrianskom, Trnavskom a Žilinskom kraji. Rovnako vo väčšine Banskobystrického kraja a v okrese Poprad. Búrky môžu byť spojené s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 milimetrov za 30 minút, s nárazmi vetra do 85 kilometrov za hodinu a s krúpami.