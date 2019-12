Š. Harabin môže kandidovať v parlamentných voľbách

Bratislava 8. decembra (TASR) - Štefan Harabin ostáva na kandidačnej listine strany Vlasť, potvrdil predseda štátnej volebnej komisie Eduard Bárány. "Žiadny z ďalších postupov súvisiacich s jeho sudcovskou funkciou nemôže zasiahnuť do jeho kandidovania," uviedol Bárány pred novinármi.



Harabin je sudcom Najvyššieho súdu SR, vzhľadom na kandidatúru v budúcoročných parlamentných voľbách mu funkcia zanikne 31. decembra. Od 1. decembra 2019 má zároveň prerušený výkon funkcie sudcu, ako dôvod uviedol odchod do dôchodku.



Národná rada (NR) SR prijala novelu zákona o sudcoch a prísediacich, ktorá v súčasnosti zakazuje sudcom vykonávať funkciu v prípade kandidatúry vo voľbách do NR SR alebo Európskeho parlamentu.



Komisia v piatok (6. 12.) preverovala podané kandidačné listiny, zaregistrovala ich a žrebovala im čísla. Vo voľbách bude kandidovať 25 politických subjektov.



Bárány potvrdil, že kandidát Ján Krošlák, ktorý sa objavil na kandidátkach strany SaS aj hnutia OĽaNO, ostal na jednej z nich. Hovorca hnutia Matúš Bystriansky pre TASR uviedol, že Krošlák bude kandidovať za OĽaNO.



Komisia dostala zatiaľ v súvislosti s volebnou kampaňou podnety týkajúce sa neuvedenia objednávateľa na bilbordoch a iných predmetoch kampane. Bárány uviedol, že tieto podnety odstúpili ministerstvu vnútra. "Doposiaľ sa vo väčšine prípadov zistilo, že to na bilbordoch bolo uvedené malým písmom," skonštatoval Bárány.



Parlamentné voľby sa budú konať 29. februára 2020. Politické subjekty môžu na kampaň minúť najviac tri milióny eur vrátane dane z pridanej hodnoty. Musia mať transparentný účet. Kampaň sa končí 48-hodinovým volebným moratóriom.