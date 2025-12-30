< sekcia Import
S víchricou na horách treba rátať aj naďalej, stále platia výstrahy
Výstraha druhého stupňa pred vetrom na horách sa týka okresov Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Poprad, Brezno a Banská Bystrica.
Autor TASR
Bratislava 30. decembra (TASR) - Na horách v niektorých lokalitách treba naďalej rátať s víchricou. Meteorológovia pre viaceré okresy vydali výstrahy prvého a druhého stupňa. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na webe.
Výstraha druhého stupňa pred vetrom na horách sa týka okresov Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Poprad, Brezno a Banská Bystrica. Očakáva sa tam silný vietor s priemernou rýchlosťou 90 až 105 kilometrov za hodinu. Výstraha platí predbežne od utorka 22.00 h do stredy (31. 12.) 9.00 h, zatiaľ v lokalitách platí výstraha prvého stupňa. Tá je naďalej vydaná aj pre okresy Námestovo, Žilina, Martin, Dolný Kubín.
Veternejšie však v niektorých okresoch, konkrétne v Poprade a Kežmarku, je aj mimo hôr. Platí tam výstraha prvého stupňa pred vetrom. Meteorológovia varovali aj pred tvorbou snehových závejov na viacerých miestach na strednom a severnom Slovensku.
