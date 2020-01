SAD Zvolen nepočíta s obnovením spojov

Zvolen 25. januára (TASR) - Desiatky samospráv, firiem a veľkých podnikov práve rokujú so SAD Zvolen o zmluvách o preprave ich obyvateľov či zamestnancov alebo ich už uzatvorili. Pre TASR to uviedol predseda predstavenstva SAD Zvolen Adrián Polóny.



"V našom podniku aj v tejto chvíli zamestnanci pracujú. Doťahujeme napríklad znenie zmlúv s tými samosprávami, združeniami miest a obcí alebo podnikmi, ktoré o to požiadali," povedal pre TASR Polóny v sobotu podvečer. Takéto zmluvy o preprave už uzatvorili napríklad s Harmaneckými papierňami či Železiarňami Podbrezová. K skorému znovuobnoveniu prímestskej dopravy pre Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) sa však vyjadril skepticky.



Autobusy prímestskej dopravy, ktoré si od SAD Zvolen objednáva BBSK, nejazdia od soboty rána. SAD Zvolen ich prestala zabezpečovať po tom, ako samosprávny kraj podal na súde námietku proti tzv. Kotlebovým dodatkom, ktorými kraj predĺžil dopravcovi pôvodnú zmluvu o päť rokov, pričom súd v decembri určil, že bola uzatvorená v rozpore so zákonom. V hre sú však aj zálohové platby za prepravu, o ktorých kraj tvrdí, že nezodpovedajú reálnym nákladom.