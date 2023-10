SAIA: Študenti a doktorandi sa môžu uchádzať o štipendiá

Bratislava 8. októbra (TASR) - Slovenskí študenti, doktorandi a postdoktorandi sa môžu opäť uchádzať o štipendiá Národného štipendijného programu (NŠP) SR a absolvovať študijný, výskumný alebo umelecký pobyt v ktorejkoľvek krajine sveta. Urobiť tak môžu do 31. októbra do 16.00 h, pričom sa môžu uchádzať aj o cestovný grant. TASR o tom informoval Ján Chlup zo Slovenskej akademickej informačnej agentúry (SAIA).



Výška štipendia závisí od vzdialenosti vzdušnou čiarou medzi miestom pobytu na Slovensku a plánovaným pobytom v zahraničí. Štipendiá sa pohybujú od 50 eur (vzdialenosť od 201 do 300 kilometrov) do 1500 eur (vzdialenosť nad 7000 kilometrov). Výška mesačného štipendia je stanovená podľa krajiny a kategórie štipendistu. "Napríklad kým v Česku študent dostane mesačné štipendium 600 eur, v Rakúsku 900, vo Francúzsku, Dánsku a Portugalsku 1000, vo Švajčiarsku 2000 a v USA 1900 eur," priblížil.



Študenti sa môžu uchádzať o štipendijný pobyt na jeden až dva semestre alebo o troj- až šesťmesačný pobyt, ktorý úzko súvisí s prípravou ich diplomovej práce. Doktorandi sa môžu uchádzať o štipendium na výskumný pobyt trvajúci jeden až desať mesiacov a postdoktorandi môžu žiadať o štipendiá na dvojmesačné až šesťmesačné výskumné pobyty.



"SAIA uchádzačom odporúča, aby si prípravu žiadosti nenechávali na poslednú chvíľu, zabezpečenie niektorých podkladových materiálov, ako odporúčanie či akceptačný list, si vyžaduje viac času a samotné odoslanie žiadosti v elektronickom systéme je dobré uskutočniť v predstihu, systém môže byť preťažený a žiadosť sa nemusí podariť odoslať na prvýkrát," zdôraznil Chlup.



Zároveň upozornil na to, že pobyt v rámci NŠP nie je možné kombinovať s iným štipendijným programom, teda nie je možné súbežne poberať štipendiá na ten istý pobyt z iných programov financovaných z verejných zdrojov (napríklad Erasmus+, CEEPUS, Akcia Rakúsko-Slovensko, DAAD a podobne).



NŠP bol založený vládou Slovenskej republiky v roku 2005 a štipendisti NŠP sú štipendistami vlády SR. SAIA je mimovládna nezisková organizácia, ktorá od roku 1990 svojimi programami a službami pomáha internacionalizácii vzdelávania a vedy na Slovensku. SAIA spolupracuje s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Úradom vlády SR a ďalšími organizáciami a administruje viaceré štipendijné a grantové programy v oblasti vysokoškolského vzdelávania a vedy pre záujemcov zo Slovenska i zo zahraničia.