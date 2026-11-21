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Salajová: Pre kvalitnú žurnalistiku je dôležitý morálny kompas
V relácii Štúdio TASR sa Alexandra Kubalová rozprávala s predsedníčkou Zboru zástupcov Asociácie na ochranu novinárskej etiky Slavomírou Salajovou.
Autor TASR
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Bratislava 21. novembra (TASR) - Dodržiavanie morálneho kompasu je jedným z princípov, ku ktorým sa viaže kvalitná žurnalistika. V relácii Štúdio TASR v TASR TV to uviedla predsedníčka Zboru zástupcov Asociácie na ochranu novinárskej etiky (AONE) Slavomíra Salajová. Poukázala pritom na to, že základné pravidlá etickej tvorby a správania sa novinárov sú zhrnuté v Etickom kódexe novinára.
„Je nevyhnutné, aby každý novinár chránil svoju integritu, nezávislosť, pravdivosť, aby si každú informáciu, s ktorou pracuje, overil s nezávislým zdrojom, aby využíval svoje postavenie, ktoré v spoločnosti má, práve za účelom čo najobjektívnejšej a najvšestrannejšej možnosti informovania verejnosti, ako mu dané okolnosti umožňujú,“ vysvetlila Salajová základné princípy kódexu.
Myslí si, že práve nastavovanie a dodržiavanie etických pravidiel vytvára akúsi úroveň kvality v žurnalistike. Verí, že to môže pomôcť aj divákovi, poslucháčovi či čitateľovi, aby sa zorientoval v tom, ktorý obsah je dôveryhodný. „Keď si ľudia idú čokoľvek iné kupovať do obchodu, tak sa snažia získať kvalitný, zdravý tovar. Takto isto by mali aj diváci, čitatelia a poslucháči pristupovať i k získavaniu obsahu, ktorý sa týka alebo je výstupom teda novinárov a žurnalistiky,“ povedala.
Ako médiá rešpektujúce etické princípy sa vo všeobecnosti podľa Salajovej ukazujú tie tradičné. Upozornila však na to, že aj v nich môže niekedy dôjsť k porušeniu určených pravidiel. Nejde však o zámer, vníma to skôr ako dôsledok časového tlaku. „Doba sa zrýchľuje, a to aj v tejto oblasti. Keď človeka niečo nezaujme do troch sekúnd, preskočí to, ide ďalej. Aj médiá sa snažia byť zaujímavejšie pre spotrebiteľa, a to napríklad tým, že použijú nejaký bulvárnejší alebo zaujímavejší nadpis. Neznamená to, že toto je správna cesta, kam chceme ísť, no na druhú stranu si treba uvedomiť, že pokiaľ médiá nebudú prinášať obsah, ktorý upúta, tak nebudú ani ekonomicky schopné prinášať to, čo prinášajú, či už spravodajstvo, publicistiku alebo iné odborné témy,“ podotkla.
V relácii Štúdio TASR hovorila aj o ďalších princípoch zodpovednej žurnalistiky. Za mimoriadne citlivé označila najmä témy, týkajúce sa maloletých, napríklad v súvislosti s vojnovými konfliktmi, či informovanie o tragédiách. Novinári by podľa nej pri informovaní o takýchto prípadoch mali zvažovať dosah na konkrétnych ľudí, rešpektovať prezumpciu neviny a zároveň by sa mali vyhýbať tomu, aby z toho urobili senzáciu. Témou relácie Štúdio TASR boli aj výzvy, ktoré v súčasnosti stoja pred žurnalistikou z pohľadu novinárskej etiky.
„Je nevyhnutné, aby každý novinár chránil svoju integritu, nezávislosť, pravdivosť, aby si každú informáciu, s ktorou pracuje, overil s nezávislým zdrojom, aby využíval svoje postavenie, ktoré v spoločnosti má, práve za účelom čo najobjektívnejšej a najvšestrannejšej možnosti informovania verejnosti, ako mu dané okolnosti umožňujú,“ vysvetlila Salajová základné princípy kódexu.
Myslí si, že práve nastavovanie a dodržiavanie etických pravidiel vytvára akúsi úroveň kvality v žurnalistike. Verí, že to môže pomôcť aj divákovi, poslucháčovi či čitateľovi, aby sa zorientoval v tom, ktorý obsah je dôveryhodný. „Keď si ľudia idú čokoľvek iné kupovať do obchodu, tak sa snažia získať kvalitný, zdravý tovar. Takto isto by mali aj diváci, čitatelia a poslucháči pristupovať i k získavaniu obsahu, ktorý sa týka alebo je výstupom teda novinárov a žurnalistiky,“ povedala.
Ako médiá rešpektujúce etické princípy sa vo všeobecnosti podľa Salajovej ukazujú tie tradičné. Upozornila však na to, že aj v nich môže niekedy dôjsť k porušeniu určených pravidiel. Nejde však o zámer, vníma to skôr ako dôsledok časového tlaku. „Doba sa zrýchľuje, a to aj v tejto oblasti. Keď človeka niečo nezaujme do troch sekúnd, preskočí to, ide ďalej. Aj médiá sa snažia byť zaujímavejšie pre spotrebiteľa, a to napríklad tým, že použijú nejaký bulvárnejší alebo zaujímavejší nadpis. Neznamená to, že toto je správna cesta, kam chceme ísť, no na druhú stranu si treba uvedomiť, že pokiaľ médiá nebudú prinášať obsah, ktorý upúta, tak nebudú ani ekonomicky schopné prinášať to, čo prinášajú, či už spravodajstvo, publicistiku alebo iné odborné témy,“ podotkla.
V relácii Štúdio TASR hovorila aj o ďalších princípoch zodpovednej žurnalistiky. Za mimoriadne citlivé označila najmä témy, týkajúce sa maloletých, napríklad v súvislosti s vojnovými konfliktmi, či informovanie o tragédiách. Novinári by podľa nej pri informovaní o takýchto prípadoch mali zvažovať dosah na konkrétnych ľudí, rešpektovať prezumpciu neviny a zároveň by sa mali vyhýbať tomu, aby z toho urobili senzáciu. Témou relácie Štúdio TASR boli aj výzvy, ktoré v súčasnosti stoja pred žurnalistikou z pohľadu novinárskej etiky.