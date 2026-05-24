Samária: Pozor na osamelosť ľudí so schizofréniou
Autor TASR
Bratislava 24. mája (TASR) - Bratislavská arcidiecézna charita prostredníctvom zariadenia Samária upozorňuje na osamelosť ľudí žijúcich so schizofréniou. Na tento závažný problém reagovala pri príležitosti nedeľného Svetového dňa povedomia o schizofrénii. TASR o tom informovala PR manažérka Bratislavskej arcidiecéznej charity Eva Sládková.
Zariadenie sociálnych služieb a Rehabilitačné stredisko Samária sa dlhodobo špecializuje na pomoc ľuďom so skúsenosťou so schizofréniou. „Osamelosť si človek nevyberá. Často prichádza aj vtedy, keď nie je fyzicky sám. Je to vnútorný pocit nepochopenia, prázdna a oddelenia od ostatných. Pri duševných ochoreniach, vrátane schizofrénie, sa často prehlbuje práve tým, že človek postupne stráca istotu vo vzťahoch, bojí sa odmietnutia alebo sa stretáva s nepochopením a stigmatizáciou,“ priblížila psychologička Vanda Roblová. Tento vnútorný stav býva pre okolie ťažko viditeľný, no pre človeka s duševným ochorením veľmi intenzívny a zaťažujúci. Ľudia so schizofréniou sa totiž často stretávajú s nepochopením, čo môže viesť k postupnému sťahovaniu sa zo sociálnych kontaktov.
Osamelosť sa netýka len samotných ľudí so schizofréniou. Výrazne zasahuje aj ich rodinných príslušníkov a blízkych. Zariadenie Samária reaguje na potreby z praxe a vytvára podpornú skupinu pre rodiny a blízkych. „Rodiny sa často ocitajú v situácii, na ktorú nie sú pripravené. Hľadajú odpovede, snažia sa pomôcť svojmu blízkemu a pritom prežívajú veľkú mieru neistoty, strachu či vyčerpania. Podpornú skupinu sme vytvorili ako bezpečný priestor, kde môžu získať informácie, zdieľať svoje skúsenosti a uvedomiť si, že v tom nie sú sami,“ vysvetlila sociálna pracovníčka Zina Halašková.
Bratislavská arcidiecézna charita zdôrazňuje, že pomoc ľuďom so schizofréniou nemôže byť zameraná len na liečbu, ale aj na vzťahy, komunitu a pocit spolupatričnosti.
Pri príležitosti Svetového dňa schizofrénie Bratislavská arcidiecézna charita pripravila v priestoroch Klientskeho centra na Tomášikovej ulici v Bratislave výstavu Schizofréniou sa život nekončí. Návštevníci centra sa dozvedia o najčastejších mýtoch, ktoré sprevádzajú toto ochorenie a zároveň si prečítajú reálne príbehy klientov Samárie.
