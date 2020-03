Samospráva: Nájomné byty v Bešeňovej sú príležitosťou i nevyhnutnosťou

Bratislava 23. marca (TASR) - Na Slovensku sa eviduje sedem percent nájomných bytov, z ktorých štyri percentá patria mestám a obciam. Obec Bešeňová sa týmto štatistikám vymyká, stáva sa akýmsi lídrom v oblasti nájomného bývania v prepočte na obyvateľov. Viac prezradil starosta obce Martin Baran v relácii Samospráva tu a teraz v televízii Tablet.TV.



-Čo vás predovšetkým inšpirovalo k výstavbe dostupných nájomných bytov?-



V roku 2008 sme boli malou dedinkou so 400 obyvateľmi, vzhľadom na to, že je u nás akvapark, ceny pozemkov sa pohybovali na úrovni asi 33 eur za štvorcový meter. Začali sme sondovať u obyvateľov, či by bol záujem o nájomné byty. Tak ako vedenie obce i obyvatelia boli zo začiatku dosť opatrní. Teraz staviame piatu bytovku a podali sme už projekty na ďalšie dve. To bude 51 bytov a máme 250 žiadostí. Záujem bol zo strany mladých ľudí z našej obce, ale aj z okolitých dedín.







-Nárast počtu obyvateľov súvisí aj s nárastom výdavkov samosprávy. Neobávali ste sa rizík, ktoré môže nájomné bývanie priniesť?-



S poslancami sme zvažovali všetky alternatívy a bola dokonca aj obava, či tie byty dokážeme všetky obsadiť. Voľný byt dokážeme obsadiť okamžite. Iste, mnohé obce majú problémy získať pozemky na výstavbu, ale musím pochváliť štát, že v tomto roku zakomponoval do svojich podmienok aj tieto skutočnosti.



-Máte niekoľkoročné skúsenosti. Čo by ste odporučili samosprávam i štátu na zlepšenie súčasnej situácie?-



Určite by bolo dobré zvýšiť kritérium o priemernej ploche 50 štvorcových metrov na byt, čo je pri výstavbe bytoviek obmedzujúce. Štát hovorí, že sú to nájomné a sociálne byty, aby sme nestavali byty pre neviem koho, ale ja si myslím, že trojizbový byt by mal mať od 60 do 70 metrov štvorcových metrov. Druhá vec je, že niektoré stavebné firmy nechcú ísť do výstavby pre cenu za štvorcový meter. Takže podpora od štátu by mohla byť vyššia.



-Vieme, že od výšky obstarávacej ceny bytu sa počíta aj výška nájomného. Neobávate sa, že potom by boli pre mnohých nedostupné?-



Myslím si, že toto je zbytočná obava. My teraz máme aj pri tých našich cenách výšku nájomného okolo 180 eur. Ak za energie zaplatia nejakých 60 – 80 eur, dostanete sa na sumu, ktorú by mali napríklad dvaja mladí ľudia pri svojich zárobkoch zvládnuť.