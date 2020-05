Samospráva: Jančovič: Mali by sme viac zamerať na destinačný turizmus

Bratislava 12. mája (TASR) - Nový koronavírus zasiahol do všetkých oblastí života samospráv, cestovný ruch nevynímajúc. Dôkazom toho sú vyľudnené centrá miest a areály liečebných domov v kúpeľných mestách. O súčasnej situácii a očakávaniach hovoril v televízii Tablet.TV v diskusnej relácii Samospráva tu a teraz primátor mesta Piešťany Peter Jančovič. Ten je zároveň predsedom sekcie inovácií, regionálneho rozvoja, cestovného ruchu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS).







-Ako mestá zamerané na cestovný ruch cítia dosahy pandémie, ale aj nástup ekonomickej krízy?-



Pravidelne komunikujem so Slovenskými liečebnými kúpeľmi Piešťany. Tie neboli zavreté 75 rokov, takže takúto situáciu nikdy nezažili. Na ne sú, samozrejme, naviazané iné služby. Každé kúpele sú iné aj z hľadiska klientely. Ak hovoríme o Piešťanoch, tak okolo 60 percent klientov prichádza zo zahraničia a zatiaľ nevieme, dokedy si situácia vyžiada uzavretie hraníc. Z pohľadu samosprávy treba napríklad očakávať sklz v platení dane z nehnuteľností a výpadky budú aj v dani z ubytovania. Chcem však oceniť, že vláda pristupuje k liečebným kúpeľom, že ich vníma ako podniky, ktoré nemôžu vykonávať svoju činnosť, a poskytne im pomoc.



-Pozrieme sa na to aj z druhej strany. Iste sa dá z takejto situácie poučiť. Je túto krízu možné brať aj ako príležitosť?-



Hovorí sa, že všetko zlé je na niečo dobré. Možno nás to naozaj spojí, aby sme videli to, čo sme doteraz nevideli. Veľakrát až turisti musia prísť a povedia, prečo k nám chodia a my si to uvedomíme až potom. Zoberte si, že cez Veľkú noc sme nemohli opustiť svoje okresy a zrazu sme zistili, čo všetko zaujímavé máme tam, kde bývame. Možno sme týmto atraktivitám v minulosti neprikladali takú váhu, ale teraz sa to môže zmeniť a môžeme ich ponúknuť návštevníkom.



-Ako cesta sa teda ukazuje orientácia na slovenských turistov?-



V týchto chvíľach sa budeme musieť zamerať na domáci turizmus a vnímať ho inak ako doteraz. Dnes to napríklad funguje tak, že prídete na hrad, prejdete sa, idete domov, mali by sme sa zamerať na destinačný turizmus. Musíme ukázať viac v regióne, lebo čísla a financie sa odvíjajú najmä od počtu ubytovaní. Z toho profitujú podnikatelia, prináša to zamestnanosť a v neposlednom rade aj peniaze na chod samospráv. Teda nielen kúpeľníctvo, ale vieme ponúknuť na Slovensku aj cykloturizmus, gastroturizmus, športový turizmus. Jednoducho musíme turistu udržať dlhšie v tom regióne. Oblastné organizácie cestovného ruchu teda považujem za veľmi dobrý nástroj na dosiahnutie týchto cieľov.