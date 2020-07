Sociálny podnik v Raslaviciach funguje už päť rokov

Bratislava 13. júla (TASR) - Obecný podnik v Raslaviciach, okres Bardejov, ktorý funguje na parametroch sociálneho podnikania, zamestnáva ľudí už päť rokov. Vedenie obce zareagovalo na vysokú nezamestnanosť obyvateľov zo sociálne znevýhodneného prostredia a snažilo sa vytvoriť podmienky na vznik nových pracovných miest. O súčasnom pôsobení podniku hovoril v relácii Samospráva tu a teraz v televízii Tablet.TV starosta obce Marek Rakoš.







-Prečo sa vaša obec rozhodla podnikať a zobrať na svoje plecia ďalšie neľahké úlohy?-



Verili sme, že samospráva dokáže v oblasti podnikania fungovať aj bez nejakých veľkých dotácií a prosperovať. V tom čase sme mali veľkú nezamestnanosť, až okolo 240 ľudí bolo bez práce. Chceli sme im dať prácu a zároveň im umožniť, aby si zveľadili okolie a podmienky bývania. Navyše, tie práce, ktoré zabezpečuje sociálny podnik, sú lacnejšie a obec tým šetrí.



-V ktorých oblastiach v súčasnosti podnikáte a kde všade vytvárate pracovné miesta?-



Pre nás bola jasné, že sa pustíme do poľnohospodárstva. V širokom okolí sa už toho robilo málo, ale stále sme mali ľudí, ktorí nám vedeli poradiť a mali skúsenosti. A chceli sme niečo vypestovať tradičným spôsobom. Vedeli sme, že v poľnohospodárstve to nebude také ľahké, a preto sme sa pustili aj do stavebníctva, aby sme vykryli prípadné straty. Neskôr pribudli autobusová doprava a zemné výkopové práce.



-Čomu sa teda venujete v oblasti poľnohospodárstva?-



Predovšetkým pestovaniu zeleniny, ako zemiaky, mrkva, petržlen, cibuľa, červená repa, cesnak, a vo fóliovníku pestujeme paradajky, papriku a uhorky. Najskôr sme to ponúkli zariadeniam v našej pôsobnosti a keď narástla produkcia, tak aj ďalším odberateľom.