SAV: IonQ oznámila nasadenie národnej kvantovej komunikačnej siete
Systém, vyvinutý v spolupráci s Fyzikálnym ústavom (FÚ) Slovenskej akadémie vied (SAV), využíva odolnú hybridnú architektúru navrhnutú na posilnenie kybernetickej bezpečnosti krajiny.
Autor TASR
Bratislava 9. decembra (TASR) - Popredná svetová kvantová spoločnosť IonQ oznámila nasadenie prvej národnej kvantovej komunikačnej siete na Slovensku. Systém, vyvinutý v spolupráci s Fyzikálnym ústavom (FÚ) Slovenskej akadémie vied (SAV), využíva odolnú hybridnú architektúru navrhnutú na posilnenie kybernetickej bezpečnosti krajiny a podporu európskych kvantových digitálnych programov. TASR o tom informovala hovorkyňa SAV Monika Tináková.
„Projekt Slovenskej kvantovej komunikačnej infraštruktúry predstavuje významný míľnik v prínose Slovenska k iniciatíve Európskej kvantovej komunikačnej infraštruktúry, ktorá má za cieľ vybudovať bezpečnú, voči kvantovým útokom odolnú komunikačnú sieť pokrývajúcu všetky členské štáty a územia Európskej únie,“ uviedla hovorkyňa. Doplnila, že integráciou kvantovo bezpečných technológií na národnej úrovni Slovensko priamo posilní bezpečnosť svojich najkritickejších inštitúcií.
Ako priblížila, systém prepojí viacero mestských i vzdialených lokalít prostredníctvom špičkovej architektúry, zabezpečujúcej bezpečný prenos dát medzi štyrmi strategickými bodmi. Tento prístup je podľa nej doplnený hybridným systémom pre prepojenie naprieč celou krajinou. „Spojenie síl v rámci tejto iniciatívy nielenže posúva Slovensko do popredia kvantovej komunikácie v Európe, ale tiež ukazuje reálne možnosti integrácie inovatívnych kvantových technológií v kritických národných inštitúciách,“ dodal riaditeľ FÚ SAV Mario Ziman.
