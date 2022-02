SAV: Na oblohe je viditeľná kométa Borrelly

Bratislava 11. februára (TASR) - Na oblohe je aktuálne takmer do polnoci viditeľná kométa Borrelly. Ľudia ju môžu spozorovať počas najbližších nocí. Nájdu ju v súhvezdí Barana, vysoko nad juhozápadným obzorom. Na jej pozorovanie postačia aj malé ďalekohľady vrátane väčších binokulárov a triédrov. Informovala o tom hovorkyňa Slovenskej akadémie vied (SAV) Katarína Gáliková.



Najbližším bodom popri Slnku prešla 1. februára tohto roku. "Pri jasnosti ôsmej magnitúdy bude začiatkom noci v priaznivej polohe viac ako 50 stupňov nad obzorom. V marci so vzďaľovaním sa od Slnka jej jasnosť o máličko poklesne, čo bude kompenzované výškou nad obzorom až takmer 70 stupňov," priblížil Ján Svoreň z Astronomického ústavu SAV.



Krátkoperiodická kométa Borrelly patrí do Jupiterovej rodiny komét. Objavil ju francúzsky astronóm Alphonse Louis Nicolas Borrelly v roku 1904. Jej obežná doba je 6,83 roka, vysvetlila Gáliková.