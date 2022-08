SAV: Nová publikácia vysvetľuje rôzne aspekty klimatickej krízy

Bratislava 26. augusta (TASR) – Rôzne aspekty klimatickej krízy aj prognózu ďalšieho možného vývoja približuje na základe vedeckých faktov nová publikácia Zmena klímy I. Autormi sú slovenskí vedci zo všetkých troch vedných oddelení Slovenskej akadémie vied (SAV). TASR o tom informovala hovorkyňa SAV Katarína Gáliková.



"Človek zhruba od polovice minulého storočia výrazne zasahuje do všetkých sfér Zeme a stal sa hybnou planetárnou silou. Musíme si uvedomiť, že vývoj Zeme sa dial milióny až miliardy rokov a človek za posledných približne 70 rokov vniesol do tohto systému chaos," uviedol editor a spoluautor publikácie Pavol Siman. Ľudstvo je podľa neho zároveň tou silou, ktorá pri klimatickej kríze môže rozhodnúť, či ako druh prežije alebo skončí ako množstvo iných živočíšnych druhov, ktoré sa prebiehajúcim zmenám na Zemi nedokázali prispôsobiť.



Populárno-vedecká publikácia vyšla v rámci edície Otvorená akadémia. "V týchto dňoch vyšiel jej prvý diel, ktorý sa venuje širšiemu pohľadu na problém. Skúma zmeny klímy od astrofyziky cez geológiu, hydrológiu, klimatológiu, krajinnú ekológiu či geografiu," priblížila Gáliková s tým, že medzi vypracovanými témami nechýba ani problematika kolobehu uhlíka, slnečnej aktivity a globálneho otepľovania či vzostupu morskej hladiny.



Čitatelia sa dozvedia aj o úlohe lesov pri prebiehajúcej klimatickej zmene, vzťahu pôdy, vegetácie a atmosféry či výzvach pre výskum a verejnú politiku, ktoré prichádzajú s klimatickou zmenou. "Ak máme pre nápravu Zeme niečo urobiť, musíme začať od seba, od každého z nás" Ľudstvo stále zvyšuje svoje energetické nároky a svoje požiadavky," podotkol Siman. Publikácia je dostupná online.



Druhý diel chcú autori venovať psychologickému, filozofickému a sociologickému aspektu vnímania zmeny klímy. "Pripravujeme aj námet na tretí diel, kde sa chceme pozrieť na ochranu krajiny a ďalšie otázky súvisiace so zachovaním nášho životného prostredia," avizoval Siman.