Vedci: Pôda dokáže lepšie zadržať vodu vďaka biouhliu

Bratislava 17. decembra (TASR) - Pôda dokáže lepšie zadržať vodu vďaka biouhliu. Skonštatovali to vedci z Ústavu hydrológie Slovenskej akadémie vied (SAV) s tým, že skúmajú vplyv biouhlia na zmeny hydrofyzikálnych vlastností pôdy, ktoré by sa najmä v čase sucha mali prejaviť vyššou retenčnou schopnosťou pôdy. TASR o tom informovala hovorkyňa SAV Monika Tináková.



"Naše výsledky ukázali, že aplikácia biohlia zmenila hydrofyzikálne vlastnosti kontrolnej piesočnatej pôdy, čo sa prejavilo zvýšením obsahu prístupnej vody pre rastlinu (AWC) a znížením nasýtenej hydraulickej vodivosti (Ks)," uviedla Justína Vitková z Ústavu hydrológie SAV. Štatistická analýza podľa nej odhalila, že AWC a Ks boli ovplyvnené tromi skúmanými faktormi, veľkosťou častíc biouhlia, aplikačnou dávkou aj teplotou pyrolýzy.



Hovorkyňa podotkla, že pridanie vyššej aplikačnej dávky biouhlia do piesočnatej pôdy spôsobilo zvýšenie obsahu prístupnej vody aj zníženie nasýtenej hydraulickej vodivosti. Účinnosť biouhlia ako aditíva do piesočnatej pôdy závisí podľa nej od jeho aplikačnej dávky, veľkosti častíc aj teploty pyrolýzy.



"Biouhlie môže znížiť množstvo vody potrebnej na zavlažovanie, čo je najmä v čase sucha dôležitým aspektom pri adaptácii na zmenu klímy. Napriek tomu sú potrebné ďalšie výskumy, aby sa pochopil účinok aplikácie biouhlia v klimatických podmienkach s dlhými obdobiami horúčav a sucha, ktoré môžu podporovať odpudzovanie vody z pôdy," dodala vedkyňa.