Vesmírna sonda ESA-BepiColombo preletí popri planéte Merkúr

Bratislava 1. októbra (TASR) – V sobotu 2. októbra o 1:34 stredoeurópskeho času sa sonda BepiColombo po troch rokoch letu priblíži k planéte Merkúr a preletí okolo nej vo vzdialenosti 200 kilometrov. Je to prvý zo série šiestich naplánovaných blízkych preletov. TASR o tom informovala hovorkyňa Slovenskej akadémie vied (SAV) Katarína Gáliková.



Následne sa sonda v decembri 2025 zachytí na orbite Merkúra a zameria sa na štúdium samotnej planéty. K vývoju a konštrukcii vedeckého prístrojového príslušenstva sondy prispela aj SAV a slovenské technologické firmy.



Súčasťou vedeckého nákladu sondy je aj komplexná časticová aparatúra SERENA a jej takzvaná iónová kamera PICAM, ku konštrukcii ktorej prispel košický Ústav experimentálnej fyziky SAV.



„PICAM je hmotnostný spektrometer, ktorý bude analyzovať atómy uvoľňované, ionizované a unikajúce do kozmu z povrchu Merkúra. Deje sa to pod vplyvom intenzívneho slnečného žiarenia, ktorému je planéta vystavená. Analýza týchto unikajúcich atómov prinesie cenné poznatky o povrchovom zložení planéty," vysvetlil jeden z konštruktérov spektrometra Ján Baláž z Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach.



Na príprave misie sa podieľal v spolupráci s írskymi a rakúskymi vedeckými inštitúciami, pričom dôležité mechanické časti kamery PICAM vyrobila slovenská technologická firma Q-Products. Počas sobotňajšieho preletu budú aktivované prakticky všetky vedecké prístroje vrátane komplexu SERENA.



Sonda BepiColombo vyštartovala k Merkúru v októbri 2018. Je pomenovaná na počesť talianskeho astronóma Giuseppe 'Bepi' Colomba a jej cieľom je významne rozšíriť poznatky o formovaní slnečnej sústavy a vývoji planét v blízkosti materskej hviezdy.