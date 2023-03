Sci-fi, fantasy o konci sveta aj život zasvätený zlovoľným božstvám

Bratislava 16. marca (OTS) - Román Železná vdova vo svete rozpútal doslova ošiaľ. Kniha je veľmi voľne inšpirovaná jedinou cisárovnou v čínskych dejinách, hlavná hrdinka Ce-tchien je pomenovaná práve podľa nej. Ľudstvo v románe napadnú mimozemšťania a ľudia proti nim bojujú v strojoch podobným mýtickým stvoreniam vďaka spojeniu energie jin a jang. Stroje riadi dvojica zložená z dievčaťa a chlapca a dievča v boji takmer vždy zomrie...Chlapci z Chu-sie snívajú o tom, že sa raz stanú pilotmi kukiel, obrovských robotov, ktoré sa dokážu transformovať a bojovať proti votrelcom z vesmíru, číhajúcim v temnote za Veľkým čínskym múrom. Na to však potrebujú spojiť sily s dievčaťom a zdá sa, že nikoho netrápi, že pilotka-konkubína takmer vždy príde pri mentálnom spojení so svojím partnerom o život. Osemnásťročná Ce-tchien túži zabiť špičkového pilota zodpovedného za smrť jej sestry, a tak sa dobrovoľne prihlási na túto nevďačnú pozíciu. Šanca na pomstu sa naskytne skôr, než by čakala, a jej sa dokonca podarí vyjsť z kokpitu kukly bez škrabanca a za sebou zanechať len spúšť. Vyslúži si tým prezývku železná vdova a zaradí sa k vzácnemu a obávanému druhu pilotiek, ktoré sa mocní snažia umlčať. Ce-tchien pridelia k najkontroverznejšiemu pilotovi ríše, odsúdenému vrahovi. Ten má za úlohu skrotiť jej znepokojujúcu, a predsa neoceniteľnú mentálnu silu. No keď už raz Ce-tchien ochutnala moc, len tak ľahko necúvne. Využije každú možnosť, čo jej ponúkajú novonadobudnuté schopnosti a neblahá povesť, aby v krutom svete a boji proti desivým monštrám prežila.Čitatelia v príbehu nájdu aj náznak romance či náročnejšie a kontroverznejšie témy, ako je mrzačenie dievčat kvôli lotosovým nohám v tradičnej čínskej kultúre. O preklad knihy sa zaslúžila Katarína Kvoriaková.Xiran Jay Zhao (1997) je čínsko-kanadská internetová osobnosť, pôvodom z Číny a žijúca v kanadskom Vancouveri. Debutový román Xiran Jay Zhao s názvom Železná vdova sa umiestnil na prvom mieste v rebríčku bestsellerov The New York Times.Koncom marca prichádza do kníhkupectiev kniha Patricka Nessa V plameňoch . Titul, ktorý vo svete vyšiel v roku 2020 a aktuálne vychádza vo Vydavateľstve SLOVART v preklade Michala Jedináka, je hravým mixom rôznych žánrov. Okrem modrého draka Kazimíra tu zohrajú rolu aj agenti FBI či kult uctievačov drakov. Redaktorka titulu Dana Brezňanová sa o románe vyjadrila: „Práve hrozba nukleárnej vojny, ktorá sa knihou tiahne znepokojivejšie ako celý húf vyhladovaných drakov, je, žiaľ, nanajvýš aktuálna. Zároveň by som povedala, že V plameňoch patrí k Nessovým čitateľsky najprístupnejším knihám.“Vo Vydavateľstve SLOVART vyšli od držiteľa prestížneho literárneho ocenenia Cargnegie Medal Patricka Nessa aj knihy Niečo viac, Najdlhší deň Adama T., My ostatní tu len tak žijeme, Sedem minút po polnoci a trilógia Nespútaný chaos.Druhý diel série Čarodej Zememorí s názvom Hrobky Atuanu od Ursuly K. Le Guin, ktorá býva označovaná aj ako „ženský Tolkien“, je reedíciou s novou obálkou od Jiřího Dvorského. Mocný čarodej Ged je už dospelý muž, ústrednou postavou je však tentoraz mladá kňažka Arha, ktorú sledujeme od jej útleho veku. Má obrovskú moc, ale zároveň žije v takmer úplnej osamelosti a jediné, čo môže, je blúdiť v čierno-čiernej tme a pustatine hrobiek Atuanu, do ktorých nesmie vstúpiť žiaden muž. Ona tam však niekoho stretne – je to práve Ged, ktorý hľadá stratený magický artefakt. V Arhe sa bije povinnosť chrániť hrobky s tým, že v nich nechce nechať zomrieť ďalšieho človeka. Hrobky Atuanu sú komorným, miestami až hororovým čítaním, vo výbornom preklade Branislava Varsíka a Stanislava Dančiaka.