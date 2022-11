Šedý zákal je najčastejšou príčinou slepoty, lieči sa iba chirurgicky

Bratislava 28. novembra (TASR) - Najčastejšou príčinou slepoty je šedý zákal, odborne nazývaný katarakta. Postihuje 60 až 70 percent ľudí vo veku nad 70 rokov a dochádza pri ňom k skaleniu vnútroočnej šošovky. Jedinou možnou liečbou je chirurgická liečba, priblížila pre TASR primárka Očnej kliniky Slovenskej zdravotníckej univerzity a Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) Nora Majtánová.



"Šedý zákal sa prejavuje ako zhoršenie videnia, ktoré sa nedá skorigovať dioptrickými okuliarmi, pocit oslnenia, zhoršené alebo paradoxne zlepšené videnie do blízka, zhoršené videnie za šera. V prípade pokročilého nálezu na šošovke sú príznaky z komplikácií ako zápal cievnatky či vysoký vnútroočný tlak, a to výrazná bolesť a začervenanie oka až výrazná bolesť hlavy, ktorá môže byť v najhoršom prípade sprevádzaná zvracaním, zhoršenie videnia z opuchu rohovky," vysvetlila Majtánová.



Ozrejmila, že medzi najčastejšie príčiny vzniku katarakty patrí vek nad 50 rokov, užívanie kortikosteroidov, niektorých kardiologických liekov alebo aj očných kvapiek. Ďalšou častou príčinou sú podľa primárky úrazy oka, rôzne metabolické ochorenia ako napríklad cukrovka a očné ochorenia. Podľa lokalizácie a rozsahu skalenia šošovky sa šedý zákal delí na niekoľko typov.



Jedinou možnou liečbou je chirurgická liečba. "Pacientovi sa špeciálnou očnou technikou premeria náhradná vnútroočná umelá šošovka, ktorá sa počas operácie vloží do oka namiesto skalenej vlastnej šošovky. Pred samotnou operáciou pacient kvapká do očí niekoľko dní antibiotické kvapky, následne po operácii pokračuje v aplikácii lokálnych antibiotík a tiež kortikosteroidov," uviedla Majtánová s tým, že podľa výberu vnútroočnej šošovky potom prichádza na rad predpis okuliarov.



Upozornila, že u určitého percenta pacientov po operácii môže vzniknúť sekundárny šedý zákal – skalenie zadného puzdra šošovky, do ktorého sa umelá šošovka vkladá. "Tento proces sa prejaví ako opätovné zhoršenie videnia. Riešenie je však už jednoduchšie, bez nutnosti chirurgického zásahu. Laserovou metódou sa spraví otvor v centre skaleného puzdra a tým dochádza ku opätovnému zlepšeniu videnia," doplnila Majtánová.



Prevenciou šedého zákalu je, pokiaľ je to možné, vyhýbať sa užívaniu niektorých liečiv, úrazom oka a nosenie kvalitných slnečných okuliarov. Ako však upozornila primárka, najčastejšou príčinou jeho vzniku je vekom podmienené skalenie šošovky.