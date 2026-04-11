Sobota 11. apríl 2026
Šéf NASA: Misia Artemis 2 je skutočne historickým úspechom

Na snímke z 6. apríla 2026, ktorú poskytol americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) a ktorú zachytila posádka misie Artemis 2 počas preletu okolo Mesiaca, je kráter Carroll, ktorého názov navrhla posádka na počesť zosnulej manželky veliteľa misie Artemis 2 Reida Wisemana, Carroll Taylor Wisemanovej. Misia Artemis 2 odštartovala 1. apríla z floridského Mysu Canaveral. Misia Artemis 2 je kľúčovou skúškou pred pristátím ľudí na Mesiaci počas misie Artemis 4, ktorá je predbežne plánovaná na rok 2028. Pôvodne sa tak malo stať už v rámci misie Artemis 3 naplánovanej na rok 2027, tá sa však po novom zameria na testovanie technológií na obežnej dráhe Zeme. Pôjde najmä o nácvik priblíženia a spojenia s lunárnymi pristávacími modulmi spoločností SpaceX a Blue Origin. Naposledy boli ľudia na Mesiaci v decembri 1972 v rámci americkej misie Apollo 17. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Washington 11. apríla (TASR) - Prví ľudia, ktorí boli po viac ako 50 rokoch v blízkosti Mesiaca, sa po desiatich dňoch vo vesmíre bezpečne vrátili na Zem. Štyria astronauti misie Artemis 2 na palube lode Orion – americkí astronauti Christina Kochová, Victor Glover a Reid Wiseman spolu s Kanaďanom Jeremym Hansenom – pristáli do Tichého oceánu pri San Diegu podľa plánu v piatok o 17:07, uviedla americká vesmírna agentúra NASA, informujú agentúry DPA a AP.

Po „ukážkovom“ dopade do vody špeciálne tímy NASA a amerického ministerstva obrany pomohli posádke dostať sa z kapsuly. Jej štyroch členov vojenské vrtuľníky postupne vyzdvihli z nafukovacieho člna a následne odviezli na obojživelnú loď USS John P. Murtha.

Šéf agentúry Jared Isaacman privítal posádku osobne a zablahoželal jej ku „skutočne historickému úspechu“. Astronauti mávali, usmievali sa do kamier a ukazovali palec nahor. NASA uviedla, že posádka je „zdravá a šťastná“. Pred návratom do Houstonu ju ešte čakali lekárske vyšetrenia.

Samotné pristátie bolo zložitým manévrom, pri ktorom kapsula dosahovala rýchlosť až 39.693 kilometrov za hodinu a spomalila na 30 km/h pri pristátí do oceánu, čo astronautov vystavilo extrémnej fyzickej záťaži, priblížila AP. Pred extrémnym teplom pri návrate do zemskej atmosféry ich chránil špeciálny štít, ktorý musel odolať tisíckam stupňov Celzia. Komunikácia s riadiacou vežou bola pritom na približne šesť minút prerušená.

Prezident USA Donald Trump označil lunárnu misiu za „spektakulárnu“ a pristátie za „dokonalé,“ uviedol v príspevku na platforme Truth Social. Kanadský premiér Mark Carney zase privítal posádku doma a zablahoželal jej k „historickému výkonu“ v príspevku na sieti X.

Misia Artemis 2 síce nepristála na Mesiaci ani sa nedostala na jeho obežnú dráhu, ale prekonala rekord Apolla 13, keď sa dostala najďalej od Zeme — do vzdialenosti 406.771 kilometrov.

Počas preletu astronauti pomenovali krátery po svojej kozmickej lodi a zosnulej manželke veliteľa. Pozorovali odvrátenú stranu Mesiaca a úplné zatmenie Slnka, ktoré pilot Glover označil za „ohromujúce.“

NASA uviedla, že misia sa nezaobišla bez problémov. Kapsula mala poruchy ventilov vody a pohonných systémov, a problémy boli aj s toaletou.

Nasledovať majú aj ďalšie misie programu. Artemis 3 má o rok testovať spojenie s mesačným modulom a Artemis 4 má v roku 2028 pristáť pri južnom póle Mesiaca.

Astronauti zdôraznili, že ich poslaním bolo pripraviť cestu pre ďalšie posádky. „Dúfame, že na chvíľu prinútime svet zastaviť sa a uvedomiť si, aká krásna je naša planéta,“ povedal Reid Wiseman.
