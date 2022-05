ŠELIGA: Vláda nepadne, dohodneme sa. Ale je to tŕnistá cesta

Nevydanie Fica na väzobné stíhanie a príhovor ukrajinského prezidenta

Bratislava 10. mája (Teraz.sk) – Aj keď sú rokovania koaličných strán o pomoci občanom postihnutým vysokou infláciou mimoriadne ťažké a zdĺhavé, nakoniec dôjde k dohode a vláda nepadne. V diskusii v TASR TV to vyhlásil podpredseda hnutia Za ľudí, poslanec NR SR Juraj Šeliga.Rokovania podľa neho zaťažuje balast z rôznych verejných vyhlásení politikov, na druhej strane si však všetci uvedomujú záväzok vyplývajúci z výsledkov volieb v roku 2020.tvrdí Šeliga.Akceptuje, že napríklad SaS má iný názor na výslednú formu pomoci, očakáva však od sulíkovcov, že budú spolu s ostatnými trpezlivo hľadať kompromis.upozornil podpredseda hnutia Za ľudí.povedal s tým, že kompromisným riešením by mohla byť napríklad funkcia upravujúca vyšší daňový bonus pre skupiny obyvateľov s nízkymi príjmami.Vládna koalícia je podľa Šeligu dlhodobo úspešná a ak by svojimi spormi neprekrývala svoje reálne výsledky, bolo by to viac vidieť.odhadol.Rozhodnutie parlamentu nevydať lídra Smeru-SD Roberta Fica na väzobné stíhanie Šeligu sklamalo.vyhlásil.Vylúčenie Kataríny Hatrákovej a Romany Tabák z poslaneckého klubu OĽANO považuje Šeliga za vnútornú vec tohto hnutia.poznamenal.Dodal, že sa snažil právnymi argumentmi presvedčiť lídra hnutia Sme rodina Borisa Kollára, aby podporil vydanie Roberta Fica.podčiarkol Šeliga.Na margo dnešného príhovoru ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského k Národnej rade SR Šeliga povedal, že ho sklamali poslanci, ktorí na čas prejavu opustili rokovaciu sálu.povedal.Ukrajinský prezident podľa neho rešpektuje, že sa Slovensko nemôže od ruských energií odstrihnúť okamžite.konštatoval Šeliga. Naopak, líder Smeru-SD Robert Fico podľa neho vojnu na Ukrajine označuje za konflikt medzi USA a Ruskom a presviedča ľudí,vyhlásil Šeliga.