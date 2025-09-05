< sekcia Import
Senica otvorila bezbariérové denné centrum pre seniorov a verejnosť
Denné centrum bude k dispozícii počas pracovných dní od 13.00 do 18.00 h.
Autor TASR
Senica 5. septembra (TASR) - Mesto Senica vo štvrtok (4. 9.) otvorilo nové Denné centrum na ulici Slovenského národného povstania v budove bývalých jaslí. Centrum bude slúžiť predovšetkým ako miesto stretávania sa seniorov a občanov so zdravotným znevýhodnením, ako aj ostatnej verejnosti. Pre TASR to uviedla hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.
Denné centrum bude k dispozícii počas pracovných dní od 13.00 do 18.00 h. Má poskytovať sociálne poradenstvo, záujmovú a komunitnú činnosť, ale aj priestor pre spoločenské podujatia. Hlavným poslaním centra je podnecovať seniorov k aktivite a sebarealizácii, podporovať ich osobné záujmy a záľuby, spájať ich naďalej so životom mesta, prispievať k nadväzovaniu kontaktov a vytváraniu pocitu spolupatričnosti.
Pre svoju klubovú činnosť bude centrum využívať mestská organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska (JDS) v Senici, ktorá má viac ako 700 členov. „Pri príprave denného centra sme sa sústredili na to, aby priestory spĺňali potreby a očakávania seniorov, ako aj ďalších návštevníkov. Prešli kompletnou rekonštrukciou a sú vybavené tak, aby podporovali spoločenský a komunitný život,“ uviedla pre TASR Renáta Hebnárová, vedúca Oddelenia sociálnych vecí, kultúry a športu mesta Senica, ktorá manažovala prípravné a rekonštrukčné práce.
Hospodárka mestskej organizácie JDS v Senici Anna Závodská ocenila bezbariérové a moderné priestory. Primátor Senice Martin Džačovský zdôraznil, že nové centrum je súčasťou širšej snahy mesta o podporu kvality života seniorov. „Chceme im vytvárať podmienky, aby sa cítili aktívne, užitočne a mali miesto, kde môžu tráviť čas s priateľmi, aby tu nachádzali podporu aj nové možnosti,“ ozrejmil. Celkové náklady predstavovali 11.600 eur. Zahŕňajú vybudovanie dvoch kancelárií, interiérové vybavenie centra pre seniorov, projektovú dokumentáciu k zmene užívania stavby a montáž hydrantu.
Centrum je koncipované ako podporná sociálna služba poskytovaná vo verejnom záujme, pričom jeho prevádzku zabezpečuje Mestský úrad v Senici prostredníctvom oddelenia sociálnych vecí, kultúry a športu. V rovnakom objekte, len v inom pavilóne senická radnica vlani odovzdala do užívania komunitný priestor pre mladých - klubovňu KIVIK.
