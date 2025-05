Seniorka prišla o peniaze po stiahnutí aplikácie na odporučenie muža

Bratislava 7. mája (TASR) - Seniorka prišla o viac ako 20.000 eur po stiahnutí aplikácie na odporučenie doposiaľ neznámeho páchateľa. Polícia v utorok (6. 5.) v tejto súvislosti prijala trestné oznámenie. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Silvia Šimková.



Podvodník seniorku telefonicky kontaktoval s informáciou o približne 11.000 eurách na účte. „Peniaze mali samozrejme patriť poškodenej žene, no len háčik bol v tom, že ak by ich chcela vyplatiť, musela by pre to niečo urobiť. To niečo malo byť stiahnutie pochybnej aplikácie, cez ktorú sa mali seniorke dostať do mobilu a následne do účtu v banke,“ doplnila hovorkyňa.



Polícia opätovne vyzýva občanov, ktorí majú vo svojej blízkosti seniorov žijúcich samostatne, prípadne ak majú v seniorskom veku rodinných príslušníkov, aby ich informovali o podvodných praktikách a dali im rady, ako sa nestať obeťou podvodu.