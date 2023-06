Seriálový Chandler a jeho autobiografia

Bratislava 29. júna (OTS) - Spomínate si na vtipálka Chandlera z kultového seriálu Priatelia?Práve touto postavou sa preslávil herec, komik a scenárista Matthew Perry, ktorý sa po takmer dvadsiatich rokoch od poslednej epizódy rozhodol vyrozprávať svoj príbeh. Typický humor, vtipy a iróniu využíva aj vo svojej autobiografii. Priatelia, lásky a jedna hrozná potvora je zábavný a najmä úprimný životopis, v ktorom sa zdôveruje so svojimi nočnými morami a približuje, čo všetko prináša sláva, peniaze a následne vnútorná prázdnota. Približuej aj zákulisie legendárneho seriálu a historky s hereckými kolegami, ktorí ho podľa jeho slov v najťažších chvíľach podržali.Čo hovoria na jeho knihu herec Dušan Cinkota, ktorý Perryho daboval v seriáli? Alebo Katka Brychtová, ktorá nadabovala seriálovú Rachel Greenovú? Pozrite si videá.Hereco knihe i seriáli hovorí:Cesta Matthew Perryho viedla od detských snov o sláve cez závislosť až k vyliečeniu, ktoré podnietil strach zo smrti. Matthewovi sa stali nemocnice a liečebne dočasným domovom. Predtým prežil náročné detstvo. Ako päťročný pendloval medzi rozvedenými rodičmi. V štrnástich sa vypracoval na kanadskú tenisovú hviezdu. Ako dvadsaťštyriročný získal jednu z vytúžených rolí v pilotnom diele seriálu, vtedy ešte s názvom Priatelia ako my... A potom sa to rozbehlo.V neobyčajnom príbehu vyrozprávanom s jeho typickým humorom veľmi otvorene hovorí o rozpadnutej rodine, ktorá ho vychovala (a nechala napospas sebe samému), o túžbe po uznaní, ktorá mu priniesla slávu aj vnútornú prázdnotu. Tú nezaplnilo ani splnenie najväčších snov. Zároveň rozpráva o pokoji, za ktorý vďačí abstinencii, a o tom, ako vnímal všadeprítomnosť Priateľov. Nevynechá ani historky s hereckými kolegami či s ďalšími hviezdami, s ktorými sa počas kariéry stretol.Herečka, alias seriálová Rachel Green (Jennifer Aniston) o knihe: Priatelia, lásky a jedna hrozná potvora je kniha, ktorá sa výborne číta, odsýpa to – Matthew je často ironický, uťahuje si zo seba, hádže vtipy a poznámky, aké sme vídali v Priateľoch. Je to až brutálne úprimné, miestami zahanbujúce, divoké a vy si uvedomujete, že chcete držať Matthewovi palce. Že si zaslúži ďalšiu šancu, že už si vytrpel dosť bolesti a možno aspoň pár rokov, ktoré mu zostávajú, by si mohol užiť.Milan Buno, knižný publicista