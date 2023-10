Seriálový fenomén Iveta vyšiel aj ako kniha. A vydarila sa!

Bratislava 17. októbra (OTS) - Chcete vedieť, ako vyzerá modeling mimo nablýskaných mól, kamier a fotoaparátov? Ako sa dievčatá pripravujú, ako trénujú, čo všetko si odriekajú a čo od nich módne značky vlastne čakajú? Aj toto je knižná Iveta , ktorá vznikla na základe seriálového fenoménu, ktorý začiatkom roka búral mnohé rekordy.Osemnásťročná Iveta vie presne, čo od života chce – vypadnúť z rodného Trebišova, oslobodiť sa od matky, s ktorou si nerozumie, a rozbehnúť kariéru modelky. Keď sa jej naskytne príležitosť, zaváha len na okamih – kvôli najbližšiemu kamarátovi Števovi. A potom bez obzretia odíde.Števo vie presne, čo od života chce – Ivetu. A chce študovať, aby získal vysnívanú prácu, lenže jeho otec očakáva, že bude pracovať pre rodinný podnik – nočný klub ArteMiss. Nemá odvahu povedať im pravdu, a tak Ivetu nechá odísť a každý večer prichádza do práce, aby žil otcov sen.Diana vie presne, čo od života chce – aby ju dcéra prestala nenávidieť, aby sa necítila taká osamelá a aby jej život nebol len nekonečným kolobehom smútku, výčitiek a práce. Netuší však, ako to zmeniť.Iveta čelí skutočnému svetu s britkým humorom, láskavosťou, ale i so značnou dávkou naivity a na svojej bláznivej a nepredvídateľnej ceste za lepším životom získava odpovede na otázky, ktoré sa nikdy neodvážila ani len položiť. Ale čo láska? Neurobila chybu, keď odchodom z Trebišova opustila aj Števa?V čom je knižná Iveta iná od seriálovej je, že ide viac do hĺbky. Michala sa ponára do postáv, lepšie ich uchopila a ponúkla čitateľom, ktorí sa s nimi ešte lepšie stotožnia. Rozpracovala nielen postavy, ale aj ďalšie zábavné situácie, ktoré vás budú baviť. V tom je dobrá, už to ukázala pri predošlej knihe a dokazuje to opäť.Nebojí sa dotknúť ani tak trochu tabuizovaných tém, alebo takých, o ktorých nie je celkom in hovoriť. Napríklad téma potláčanej sexuality.dodávaKnižná Iveta ponúka tri pohľady – Ivetin, jej priateľa Števa a mamy Diany. Romantickú linku rozpracovala oveľa viac ako v seriáli a pridala veľa zábavných situácií, ktoré perfektne zapadli do celého príbehu. Ako Miška vraví, v knihe nájdete aj nenápadné návody, ako preveriť hĺbku citov vášho partnera.