SÉRIOVÝ VLAMAČ: Polícia obvinila 24-ročného podozrivého

Jasov 5. júla (TASR) - Polícia objasnila sériu krádeží a vlámaní, ku ktorým došlo v obci Jasov v okrese Košice-okolie v uplynulých týždňoch. V spolupráci so starostom obce a s rómskymi miestnymi občianskymi poriadkovými službami sa jej podarilo zadržať 24-ročného muža, ktorý je obvinený zo spáchania viacerých skutkov majetkovej trestnej činnosti. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová.



Podľa zistení polície muž spolu s komplicom v noci zo 14. na 15. júna vnikol do areálu miestnej píly. Bez poškodenia sklenenej výplne vošiel do objektu a cez okno podával rôzne veci čakajúcemu spolupáchateľovi. Ukradnuté predmety si neskôr rozdelili. Ďalšie prípady sa odohrali koncom júna a začiatkom júla vo viacerých rodinných domoch v obci, odkiaľ odcudzil hotovosť aj rôzne veci.



Na základe získaných operatívnych informácií sa polícii podarilo zistiť totožnosť páchateľa a 24-ročný Vojtech bol následne zadržaný. Vyšetrovateľ ho obvinil z troch prečinov porušovania domovej slobody a jedného prečinu krádeže spáchaného formou spolupáchateľstva. Zároveň bol spracovaný podnet na jeho väzobné stíhanie.



„Riaditeľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru Košice-okolie Martin Gancarčik sa osobne poďakoval starostovi obce Jasov a rómskym miestnym občianskym poriadkovým službám za spoluprácu pri získavaní informácií o osobách podozrivých z páchania protiprávneho konania,“ dodala hovorkyňa.