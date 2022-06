Sermek: Vojna na Ukrajine výrazne ovplyvnila výsledky CoFoE

Bratislava 21. júna (TASR) - Ruská vojenská invázia na Ukrajinu výrazným spôsobom ovplyvnila aj výsledky Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE). V rozhovore pre TASR TV to uviedol vedúci kancelárie Európskeho parlamentu (EP) na Slovensku Robert Sermek, ktorý diskutoval o dosiahnutých odporúčaniach.



"(Vojna na Ukrajine) ovplyvnila CoFoE výrazne, hoci (invázia) bola až vo februári, keď sa už blížil záver konferencie a dokončovali sa výsledné odporúčania. Dá sa povedať, že v každej téme odporúčaní sa nejakým spôsobom vyskytuje zmienka o vojne na Ukrajine. Naozaj to tematicky ovplyvnilo také témy ako je energetická bezpečnosť, ale aj hodnotové otázky," uviedol Sermek.



Podľa neho si občania EÚ pre vojnu uvedomili výhody plynúce z členstva v prestížnom európskom klube a aj samotné hodnoty, na ktorých Únia stojí.



"(Ľudia si uvedomili), že EÚ nie je len nejaký bankomat na peniaze, ale že prináša naozaj mier a stabilitu pre ľudí, ktorí sú súčasťou Európskej únie," povedal. V prípade konkrétnych odporúčaní občianskych panelov Sermek poukázal najmä na odporúčania v oblasti energetiky či v zahraničnopolitických otázok. "Pre vojnu sa do odporúčaní dostala napríklad dosť výrazná zmienka o potrebe spoločnej európskej obrannej politiky," spresnil vedúci kancelárie EP na Slovensku.



Robert Sermek pri hodnotení výsledkov Konferencie o budúcnosti Európy poukázal aj skutočnosť, že nešlo o jedno podujatie, ale o celú sériu podujatí vo viacerých krajinách, ktoré boli súčasťou dlhodobého procesu trvajúceho jeden rok. V tomto smere vyzdvihol aj viacjazyčnú digitálnu platformu futureu.europa.eu, prostredníctvom ktorej mohli občania svoje návrhy a podnety prezentovať aj v slovenčine. "Každý z nás mohol písať svoje podnety, návrhy alebo nápady, takže (digitálna platforma) bola dôležitým elementom," povedal Sermek.



Slováci dostali priestor aj v tematických občianskych paneloch. V každom z nich boli zastúpení približne štyria občania našej krajiny. "Títo Slováci sa veľmi aktívne zapájali do práce tematických panelov, ktoré pripravili závery a tie sú aj súčasťou konečných odporúčaní," uviedol Sermek.



Po roku priamych rokovaní s občanmi sa CoFoE skončila 9. mája 2022. Na záverečnom ceremoniáli v Štrasburgu predsedovia Európskeho parlamentu, Európskej komisie a Európskej rady dostali od účastníkov CoFoE záverečnú správu obsahujúcu 49 širších návrhov a 326 individuálnych opatrení.