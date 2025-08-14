< sekcia Import
Šesť priateľov, jedna smrť a hra, ktorá ide príliš ďaleko
Krvavočervené písmená.
Autor OTS
Bratislava 14. augusta (OTS) - Krvavočervené písmená je pútavý psychologický triler z anglického vidieka, kde fikcia nebezpečne preniká do reality. Napätie sa vkradne do každej vety...
V posledný májový víkend roku 1999 sa skupinka piatich priateľov stretne u kamaráta Anatola, aby spolu oslávili jeho tridsiate narodeniny. Udalosti v starom dome a jeho okolí na malebnom anglickom vidieku vo Wiltshire rýchlo naberú nečakaný spád, keď hostiteľ navrhne, aby sa zahrali hru s názvom Motív, spôsob, smrť, ktorú sám vymyslel.
Pravidlá sú jednoduché: účastníci majú napísať krátky príbeh, v ktorom sa jeden zo skupinky stane obeťou vraždy a druhý jeho vrahom, pričom vražedné scenáre musia byť dostatočne uveriteľné. A tak nečudo, že čoskoro vyplávajú na povrch nepríjemné tajomstvá, ožijú staré nepriateľstvá. Ba čo viac, s každým vymysleným zločinom niekto nadobudne veľmi reálny motív...
Podarí sa všetkým šiestim priateľom prežiť víkend, alebo sa ukáže, že pravda je vražednejšia než fikcia?
Alex Pavesi šikovne vykresľuje kolektívnu dynamiku – každý zo šiestich priateľov má vlastný štýl, hlas a najmä dôvod niekoho nenávidieť. Anatol, organizátor, pôsobí ako sebavedomý manipulátor, no pod povrchom sa skrýva neistota. Medzi jeho priateľmi je uzavretý právnik, sarkastická spisovateľka, ambiciózna vedkyňa či bývalý partner. Každý nesie svoju minulosť, ktorá sa v tiesnivom priestore domu ešte prehlbuje.
Zvláštnu rolu zohrávajú samotné príbehy, ktoré postavy píšu. Sú zaradené do deja ako súčasť románu a zároveň slúžia ako zrkadlo ich vnútra. Vďaka nim získavate pocit, že čítate niekoľko minidetektívok v jednej veľkej – a práve tu Pavesi ukazuje svoju silu.
Neustále vás mätie, predkladá rôzne indície, ktoré môžu pôsobiť zmätočne, dokáže vás vyviesť z rovnováhy a vy sa pýtate – kto je vlastne rozprávačom? Ktorý text je skutočný a ktorý len fiktívny? Je vrah niekto, kto o vražde písal? Alebo niekto úplne iný?
Krvavočervené písmená majú originálnu štruktúru, výbornú prácu s perspektívou a jazykovo bohatý štýl. Je to taká smart inteligentná literárna hra, ktorá vás bude baviť a zároveň vás donúti pochybovať o všetkom, čo čítate.
Z anglického originálu Ink Ribbon Red (Penguin Michael Joseph, London 2024) preložila Alexandra Ruppeldtová.
Milan Buno, knižný publicista
V posledný májový víkend roku 1999 sa skupinka piatich priateľov stretne u kamaráta Anatola, aby spolu oslávili jeho tridsiate narodeniny. Udalosti v starom dome a jeho okolí na malebnom anglickom vidieku vo Wiltshire rýchlo naberú nečakaný spád, keď hostiteľ navrhne, aby sa zahrali hru s názvom Motív, spôsob, smrť, ktorú sám vymyslel.
Pravidlá sú jednoduché: účastníci majú napísať krátky príbeh, v ktorom sa jeden zo skupinky stane obeťou vraždy a druhý jeho vrahom, pričom vražedné scenáre musia byť dostatočne uveriteľné. A tak nečudo, že čoskoro vyplávajú na povrch nepríjemné tajomstvá, ožijú staré nepriateľstvá. Ba čo viac, s každým vymysleným zločinom niekto nadobudne veľmi reálny motív...
Podarí sa všetkým šiestim priateľom prežiť víkend, alebo sa ukáže, že pravda je vražednejšia než fikcia?
Alex Pavesi šikovne vykresľuje kolektívnu dynamiku – každý zo šiestich priateľov má vlastný štýl, hlas a najmä dôvod niekoho nenávidieť. Anatol, organizátor, pôsobí ako sebavedomý manipulátor, no pod povrchom sa skrýva neistota. Medzi jeho priateľmi je uzavretý právnik, sarkastická spisovateľka, ambiciózna vedkyňa či bývalý partner. Každý nesie svoju minulosť, ktorá sa v tiesnivom priestore domu ešte prehlbuje.
Zvláštnu rolu zohrávajú samotné príbehy, ktoré postavy píšu. Sú zaradené do deja ako súčasť románu a zároveň slúžia ako zrkadlo ich vnútra. Vďaka nim získavate pocit, že čítate niekoľko minidetektívok v jednej veľkej – a práve tu Pavesi ukazuje svoju silu.
Neustále vás mätie, predkladá rôzne indície, ktoré môžu pôsobiť zmätočne, dokáže vás vyviesť z rovnováhy a vy sa pýtate – kto je vlastne rozprávačom? Ktorý text je skutočný a ktorý len fiktívny? Je vrah niekto, kto o vražde písal? Alebo niekto úplne iný?
Pozrite si video s autorom
Krvavočervené písmená majú originálnu štruktúru, výbornú prácu s perspektívou a jazykovo bohatý štýl. Je to taká smart inteligentná literárna hra, ktorá vás bude baviť a zároveň vás donúti pochybovať o všetkom, čo čítate.
Z anglického originálu Ink Ribbon Red (Penguin Michael Joseph, London 2024) preložila Alexandra Ruppeldtová.
Milan Buno, knižný publicista