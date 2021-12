Pripravte sa na tvorbu snehových jazykov, hory zasiahne silný vietor

Bratislava 21. decembra (TASR) - Niektoré okresy na severe a východe Slovenska by počas utorka mali zasiahnuť snehové jazyky a záveje. Na horách má fúkať silný vietor. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý v tejto súvislosti vydal výstrahy.



So snehovými závejmi musia počítať obyvatelia Banskobystrického, Košického, Prešovského a Žilinského kraja. Ich tvorba predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity, varujú meteorológovia. Výstraha platí do 12.00 h.



SHMÚ tiež očakáva nad pásmom lesa v Banskobystrickom, Prešovskom a Žilinskom kraji výskyt vetra, ktorý môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu a v priemere rýchlosť okolo 75 kilometrov za hodinu, predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, a to najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo. Vietor by mal doobeda utíchnuť.